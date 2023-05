“Vienna deve abbandonare immediatamente le sanzioni autodistruttive contro la Russia”. Lo ha affermato il leader del Partito della libertà austriaco nazionalista di destra (APS, in tedesco – FPÖ) Herbert Kickl, le sue parole sono citate nel comunicato dell’organizzazione citato da Ria Novosti.

“Il tasso di inflazione in Austria è chiaramente più alto che in molti altri paesi dell’UE. L’inflazione estrema in Austria non è caduta dal cielo, il driver di prezzo numero uno è la politica errata del governo”, ha affermato.

Come ha spiegato l’esponente politico, attraverso l’inazione e politiche sbagliate, il governo ammette che ora una parte significativa della popolazione non può più permettersi la vita di tutti i giorni e molti stanno diventando notevolmente più poveri.

“Finalmente abbiamo bisogno delle misure efficaci che noi, i membri del Partito della Libertà, chiediamo da tempo: limitare i prezzi degli alimenti di base, dell’energia e del carburante attraverso massicci tagli fiscali fino all’abolizione totale, un vero contenimento delle prezzi delle case in affitto e un immediato da sanzioni autodistruttive contro la Russia”, Kickl ha elencato le sue richieste.

Kickl ha osservato che, introducendo misure economiche, Vienna non è stata in grado di influenzare l’operazione speciale russa, ma allo stesso tempo ha fatto soffrire i propri cittadini.

In precedenza, Statistics Austria ha riferito che, secondo una previsione preliminare, il tasso di inflazione nell’aprile 2023 sarà del 9,8%, ovvero lo 0,8% in più rispetto al mese precedente.

Mosca ha ripetutamente affermato che il Paese farà fronte alla pressione delle sanzioni che l’Occidente ha iniziato a esercitare sul Paese diversi anni fa e continua ad aumentare. La Russia ha osservato che all’Occidente manca il coraggio di riconoscere il fallimento delle misure restrittive.

Negli stessi paesi occidentali, più di una volta si è sentita l’opinione che le sanzioni anti-russe fossero inefficaci.

Il presidente Vladimir Putin ha precedentemente affermato che la politica di contenimento e indebolimento della Russia è una strategia a lungo termine per gli Stati Uniti e i suoi alleati e le sanzioni hanno inferto un duro colpo all’intera economia globale. Secondo lui, l’obiettivo principale dell’Occidente è peggiorare la vita di milioni di persone.