“Ci sono gli Stati Uniti sono dietro l’attacco ucraino alla residenza del presidente russo Vladimir Putin al Cremlino”. Lo ha detto il portavoce del capo dello Stato della Federazione russa, Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti.

“I tentativi di negarlo sia a Kiev che a Washington sono, ovviamente, assolutamente ridicoli. Sappiamo benissimo che le decisioni su tali azioni e tali attacchi terroristici non vengono prese a Kiev, ma a Washington. E Kiev sta già facendo quello che (gli americani) dicono di fare”, ha sottolineato.

Peskov ha aggiunto che “Mosca sa che spesso gli obiettivi stessi non sono determinati da Kiev, ma da Washington. Successivamente, gli Stati Uniti indicano all’esercito ucraino un oggetto per l’attacco, chiedendo che le forze armate ucraine completino il compito. Allo stesso tempo, ha detto il portavoce, il voto decisivo spetta agli Stati Uniti nella scelta dei mezzi per gli attacchi”.

Secondo Peskov, i servizi segreti russi hanno ricevuto informazioni sulla partecipazione degli Stati Uniti all’attacco al Cremlino, ma non sono state ancora divulgate. Washington dovrebbe capire chiaramente che Mosca ne è consapevole, ha sottolineato. “E hanno capito quanto sia pericolosa una tale partecipazione diretta al conflitto”, ha aggiunto il portavoce presidenziale.

Parlando delle possibili risposte, Peskov non è entrato nei dettagli, osservando che potrebbero essere “molto diverse”. “Possiamo solo parlare di passi ponderati ed equilibrati che siano in linea con gli interessi della Russia”, ha aggiunto.

Il portavoce del Cremlino ha parlato anche della reazione di Putin all’attacco. “Il Presidente sempre in situazioni così difficili, estreme, mantiene la calma, la compostezza, la lucidità nelle valutazioni, nei comandi che impartisce, quindi non è successo niente di nuovo al riguardo”, ha precisato.

“Ora il Cremlino ha un normale ambiente di lavoro”, ha proseguito il portavoce. Commentando la versione secondo cui i droni non sono stati lanciati in Ucraina, ma in uno dei distretti della capitale, Peskov ha espresso la speranza che “un’indagine approfondita e tempestiva condotta dai servizi speciali stabilisca la verità”.

Parlando del possibile impatto dello sciopero al Cremlino sulla celebrazione del ‘Giorno della Vittoria’ il 9 maggio, il rappresentante presidenziale ha osservato che non ci sarebbero stati cambiamenti. Peskov ha spiegato che è in preparazione una “parata regolare” e parlerà il Presidente. Ma dopo l’attacco, le misure di sicurezza del Cremlino saranno rafforzate, ha aggiunto il portavoce.

“Certo, tutto sarà rafforzato. E quindi tutto è già rafforzato nel contesto dei preparativi per la parata, e in generale la residenza presidenziale è sorvegliata. per un’analisi approfondita dei nostri specialisti, faranno il loro lavoro”, ha detto Peskov.

Putin non rilascerà un discorso speciale sull’attacco né terrà una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza, ha aggiunto il funzionario dell’amministrazione russa.

Il portavoce di Putin ha anche spiegato perché le informazioni sull’attacco al Cremlino sono state rilasciate separatamente il giorno prima e non durante un briefing quotidiano con i giornalisti.

“Ieri, in questo momento, mentre stavamo parlando, si è svolta una valutazione operativa da parte dei servizi speciali e così via, quindi abbiamo deciso di inviare un messaggio separato”, ha detto Peskov.

Mercoledì l’amministrazione presidenziale ha riferito che l’Ucraina ha tentato di colpire con due droni la residenza del Cremlino di Vladimir Putin . I servizi militari e speciali sono riusciti a disabilitarli con l’aiuto di sistemi di guerra radar. Durante il tentativo di attacco, il capo dello stato non è rimasto ferito, il suo programma di lavoro non è cambiato.

Il Cremlino ha considerato l’attacco alla residenza presidenziale come un attacco terroristico e un attentato alla sua vita. Hanno sottolineato che Mosca si riserva il diritto di adottare misure di ritorsione, dove e quando lo ritiene opportuno.