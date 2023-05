“George Soros è morto”. Lui smentisce su Twitter: “E’ falso, sono vivo e in salute”

Il finanziere miliardario ungherese e statunitense George Soros ha smentito le voci sulla sua morte circolate da stamane sul web.

“Le voci secondo cui ho avuto un infarto sono completamente false. Sono vivo e in salute”, ha scritto lunedì sul suo account Twitter il fondatore dell’Open Society Foundations.

Le voci sulla morte del miliardario, che oggi ha 92 anni, si sono riversate su Internet all’inizio della giornata. La notizia, evidentemente falsa e messa in circolo di proposito da qualcuno, è diventata virale, al punto da costringere il magnate a scrivere o far scrivere ai suoi collaboratori la smentita sul suo profilo Twitter.

L’ultimo post diretto del filantropo sul social di Musk risale allo scorso 31 marzo scorso in cui promuoveva un suo articolo sul Wall Street Journal.

Rumors that I had a heart attack are completely false. I am alive and healthy.

— George Soros (@georgesoros) May 15, 2023