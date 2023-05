Ucraina, l’Ungheria blocca nuovo stanziamento di 500 milioni di armi a Kiev

Ad oggi, l'Unione Europea ha stanziato 5,6 miliardi di euro dell'European Peace Facility per finanziare forniture di armi all'Ucraina. Il 3 maggio, la Commissione europea ha presentato un piano per la militarizzazione dell'industria dell'UE che prevede un aumento della produzione di artiglieria, proiettili di mortaio e razzi, anche per i sistemi di difesa aerea