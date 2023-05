Nazioni Unite: “Per ricostruire l’Ucraina si stimano costi per 411 miliardi di dollari”

È probabile che l’economia ucraina ristagni nel 2023, nonostante i prestiti del Fondo monetario internazionale e l’assistenza finanziaria internazionale, il costo della ripresa ad oggi è stimato a 411 miliardi di dollari. Lo afferma il rapporto delle Nazioni Unite “Situazione e prospettive dell’economia mondiale”, diffuso martedì e citato dalla Tass.

“L’economia dell’Ucraina ha perso gran parte della sua capacità industriale e delle infrastrutture energetiche a causa della guerra e si è contratta del 29,1% nel 2022. Nonostante l’assistenza finanziaria esterna, compreso un prestito del Fmi e il sostegno al bilancio dell’Unione europea e degli Stati Uniti, è probabile che l’economia ristagni nel 2023. Le prospettive a lungo termine per l’Ucraina dipenderanno dalla durata e dall’intensità della guerra e dalla sua capacità di finanziare la ricostruzione, con stime dei costi di ricostruzione elevate a 411 miliardi di dollari”, afferma il rapporto. In altri paesi della CSI e in Georgia, la dinamica dello sviluppo economico è positiva.

“Gli esportatori di energia della regione – compresi Azerbaigian e Kazakistan – beneficeranno dell’aumento dei prezzi del petrolio derivante dall’accordo OPEC+. Dopo una contrazione dell’1,9% nel 2022, il PIL aggregato della CSI e della Georgia dovrebbe espandersi del solo lo 0,6% nel 2023. Si prevede che la crescita acceleri al 2,2% nel 2024”, afferma il documento dell’Onu.

Irrilevanti le sanzioni alla Russia. Onu: “Nel 2024 tornerà a crescere”

La contrazione dell’economia russa nel 2023 sarà insignificante e nel 2024 tornerà a crescere. Lo afferma il rapporto delle Nazioni Unite “Situazione economica mondiale e prospettive a metà del 2023” pubblicato martedì.

“Si prevede che l’economia russa si ridurrà marginalmente nel 2023, prima di tornare a un percorso di crescita a medio termine basso nel 2024”, afferma il rapporto delle Nazioni unite.

Gli autori del rapporto – scrive la Tass – non forniscono indicatori specifici, riferendosi alla difficoltà di previsione nel contesto del conflitto in corso in Ucraina.

Secondo il rapporto della Banca di Russia pubblicato a maggio, un livello più elevato di attività di consumo e di investimento nel periodo gennaio-marzo di quest’anno, nonché la disoccupazione che rimane vicina ai livelli minimi, consentono di migliorare le previsioni sui tassi di crescita del PIL nel 2023 allo 0,5-2,0%.