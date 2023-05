1 di 5

Il deputato della Verkhovna Rada dell’Ucraina Geo Leros ha affermato che il tribunale ha ordinato all’ufficio statale del paese di aprire un procedimento penale contro il capo dello stato Volodymyr Zelensky ai sensi di norme sul tradimento. Ne ha scritto il parlamentare nel suo canale Telegram citato da Gazeta.ru e ripreso da altri canali.

“Hanno ordinato di aprire un procedimento penale ai sensi dell’articolo “alto tradimento” contro Zelensky e compagni! Permettetemi di ricordarvi che l’SBU (i servizi ucraini, ndr) ha rifiutato di indagare sul tradimento di Zelensky quando ha nominato agenti dell’FSB (i servizi russi, ndr) in posizioni chiave nella SBU, ma il tribunale ci ha ordinato di inserire informazioni nel Registro unificato delle indagini preliminari e avviare l’iter per un processo”, ha detto Leros.

Secondo il parlamentare, “Zelensky e i suoi più stretti collaboratori dovrebbero essere interrogati come imputati nella nomina di agenti dell’FSB russo alla SBU”.

In precedenza, Leros aveva accusato il capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, di appropriazione indebita della quota di Viktor Medvedchuk, presidente del Consiglio politico della Piattaforma di opposizione – Per la vita (OPPL), in una holding di costruzioni. Il deputato ha aggiunto di aver già inviato una dichiarazione all’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina (NABU) accusando Yermak.