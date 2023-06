Prigozhin (Wagner) contro i vertici russi. Mosca apre un’inchiesta penale

Si infiamma lo scontro tra Yevgheny Prigozhin, e i vertici della Difesa russi. il capo della Wagner ha lanciato un appello ai soldati russi per unire le forze e fermare i capi militari di Mosca.

“Il gruppo Wagner ha deciso che coloro che hanno responsabilità militari per il Paese devono essere fermati”, ha detto Prigozhin in un audio chiedendo di non opporre “resistenza” alle sue truppe e affermando che il ministro della Difesa Shoigu sarà “fermato”.

Non è “un colpo di stato militare” ma uno sforzo per ripristinare la “giustizia” ha precisato Prigozhin, che poco prima aveva accusato l’esercito russo di bombardare il suo gruppo su ordine di Shoigu. Notizia bollata come “falsa da Mosca.

Immediata la replica del Cremlino, dove Putin è informato della situazione. Il comitato nazionale antiterrorismo di Mosca ha aperto un procedimento penale “per invito alla ribellione armata” dopo le dichiarazioni del capo di Wagner Prigozhin. Lo riporta Tass. Il comitato nazionale antiterrorismo della Russia chiede al capo di Wagner “di interrompere le azioni illegali”.

L’Fsb russa, i servizi di intelligence interna, ha chiesto ai mercenari Wagner a disobbedire agli ordini del loro leader Yevgeny Prigozhin e ad “arrestarlo”. Lo riporta Ria Novosti. “Chiediamo ai combattenti del Pmc di non commettere errori irreparabili, di fermare qualsiasi azione violenta contro il popolo russo, di non eseguire gli ordini criminali e traditori di Prigozhin e di prendere misure per arrestarlo”, ha affermato l’Fsb. Con le sue dichiarazioni e le sue azioni, aggiunge Fsb, Prigozhin ha “effettivamente chiesto l’inizio di un conflitto civile armato sul territorio russo e ha colpito alle spalle” i militari russi.

Il dipartimento di Mosca dell’Fsb è in stato di allarme e ha istituito posti di blocco sull’autostrada M4 che collega la capitale con Rostov. Lo riferiscono fonti dell’esercito russo alla Bbc. Secondo quanto riferito, a coloro che sono in servizio nei posti di blocco è stato ordinato di aprire il fuoco “in caso di minaccia”. La Bbc riporta inoltre che veicoli corazzati sono stati visti nel centro di Rostov, vicino al quartier generale del distretto militare meridionale.

Per il capo degli 007 ucraini “la fragile dittatura di Putin è caduta… I rashisti hanno cominciato a mordersi l’un l’altro per potere e denaro”, ha scritto su Telegram Budanov commentando la rivolta annunciata da Prigozhin contro i vertici militari russi. “Prigozhin minaccia di “andare in marcia” a Mosca. Shoigu, secondo lui, è fuggito da Rostov per non diventare vittima del massacro. Quello che è successo è ciò di cui abbiamo parlato a lungo”, ha aggiunto Budanov, secondo il quale lo scontro interno russo gioca a favore delle “nostre brigate d’assalto addestrate, che sulle spalle degli invasori libereranno l’Ucraina e quei territori che vogliono far parte del nostro potente, invincibile e glorioso Paese”.

In giornata si era già registrata una bordata di Prigozhin contro gli apparatchik gallonati di Mosca. Il patron della Wagner ha definito l’esercito russo “una bolla d’aria scoppiata dopo l’invasione dell’Ucraina” puntando il dito contro il ministero della Difesa e stavolta mettendo apertamente in dubbio anche le motivazioni addotte ufficialmente per la cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina.

In uno video Prigozhin ha dichiarato che quando è iniziata l’invasione su vasta scala la situazione del conflitto nel Donbass non era diversa da quella degli ultimi anni e non c’era nessuna “folle aggressione” da parte di Kiev, che – ha affermato ancora – non si apprestava ad attaccare la Russia assieme alla Nato. Secondo Prigozhin quindi, parlando di un’imminente offensiva ucraina il ministero della Difesa russo, ovvero il suo arcinemico Sergey Shoigu, ha “ingannato” sia la società sia Putin.

Cnn, Usa delusi dalle prime fasi del contrattacco ucraino

La controffensiva ucraina sta avendo meno successo del previsto nelle sue prime fasi e le forze russe stanno dimostrando più competenza rispetto alle valutazioni occidentali della vigilia: lo hanno dichiarato alla Cnn due funzionari occidentali e un alto funzionario militare Usa. La controffensiva “non sta soddisfacendo le aspettative su nessun fronte”, ha detto uno di loro. Le linee di difesa russe si sono dimostrate ben fortificate, rendendo difficile per le forze ucraine sfondarle. Inoltre, le forze russe hanno bloccato i blindati ucraini con attacchi missilistici e mine e hanno dispiegato la potenza aerea in modo più efficace.

Ma Il comandante delle forze di terra ucraine, generale Oleksandr Syrskyi, ha confermato per la prima volta che la forza principale della sua riserva offensiva deve ancora essere impegnata. “Tutto deve ancora avvenire”, ha detto Syrskyi in un’interivsta al Guardian da una base militare nell’est dell’Ucraina, sottolineando tuttavia le difficoltà dei combattimenti e che negli ultimi giorni Mosca ha lanciato anche sforzi offensivi. “La nostra forza principale non è stata ancora impegnata a combattere e ora stiamo sondando i punti deboli nelle difese nemiche. Tutto deve ancora avvenire”, ha sottolineato.

Intanto, le forze ucraine hanno abbattuto la notte scorsa una raffica di 13 missili da crociera russi diretti verso un aeroporto militare nella regione occidentale di Khmelnitskyi: lo ha reso noto l’Aeronautica militare di Kiev, come riportano i media del Paese. I missili sono stati lanciati intorno alla mezzanotte dal Mar Caspio da quattro bombardieri Tu-95. “Tutti i 13 missili da crociera X-101/X-555 sono stati distrutti dalla difesa aerea, la maggior parte nella regione di Khmelnytsky”, ha dichiarato l’Aeronautica in un comunicato. Unità di difesa aerea hanno abbattuto anche un drone da ricognizione non identificato.

I servizi segreti russi (Fsb) ha arrestato cinque persone che stavano cercando di acquistare un chilo di una sostanza radioattiva (il cesio-137) per 3,5 milioni di dollari: la sostanza sarebbe stata portata all’estero e utilizzata nella zona di guerra per accusare Mosca di usare armi di distruzione di massa. Lo ha reso noto il Centro per le relazioni pubbliche dell’Fsb, come riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “Il Servizio di Sicurezza Federale russo, con il supporto delle forze del ministero degli Interni russo, ha arrestato in flagranza di reato cinque membri di un gruppo criminale organizzato che operano sotto il coordinamento di un cittadino ucraino”, si legge in un comunicato.

“Secondo le informazioni ottenute nel corso delle indagini, il gruppo criminale, agendo nell’interesse di un cliente straniero, ha agito per acquisire, aggirando i divieti e le restrizioni legislative, un chilogrammo dell’isotopo ‘Cesio-137’ per 3,5 milioni di dollari al fine di contrabbandare la sostanza radioattiva dalla Federazione Russa”, prosegue la nota. La Russia “è stata anche coinvolta in una campagna per screditare il Paese a livello internazionale, attraverso la messa in scena dell’uso di armi di distruzione di massa”, conclude l’Fsb.