Ucraina, Putin duro contro il “traditore” Prigozhin: “Pugnalati alle spalle”

“La Russia e il suo popolo stanno affrontando un tradimento che sta spingendo il Paese verso l’anarchia e il fratricidio”. Lo ha detto Vladimir Putin, citato da Russia Today, commentando il tentativo di ribellione armata organizzata dal capo della Wagner Yevgeny Prigozhin.

Secondo il presidente russo il Paese ha ricevuto una “pugnalata alle spalle” in un momento in cui sta conducendo una dura lotta per il proprio futuro, riflettendo l’aggressione dei neonazisti e dei loro padroni occidentali. Il capo dello Stato ha sottolineato che gli organizzatori ei partecipanti alla ribellione “subiranno inevitabili punizioni”, risponderanno davanti alla legge e al popolo della Federazione Russa. In precedenza, è stato avviato un procedimento penale contro Yevgeny Prigozhin sul fatto di aver organizzato una ribellione armata.

Le forze armate russe hanno ricevuto l’ordine necessario per rispondere duramente a coloro che hanno organizzato la ribellione armata, ha detto Vladimir Putin nel suo discorso ai russi. Secondo il presidente, i mandanti “subiranno una punizione inevitabile”, risponderanno davanti alla legge e al popolo della Federazione Russa.

Secondo Putin, la tentata ribellione è stata una “pugnalata alle spalle” della Russia e del suo popolo.

“Fu proprio un tale colpo che fu inferto alla Russia nel 1917, quando il paese stava conducendo la prima guerra mondiale. Ma la vittoria le è stata rubata. Intrighi, litigi, politica dietro le spalle dell’esercito e del popolo si sono trasformati nel più grande shock, la distruzione dell’esercito e il crollo dello stato, la perdita di vasti territori. Il risultato finale fu la tragedia della guerra civile. I russi hanno ucciso russi, fratelli – fratelli e ogni sorta di avventurieri politici e forze straniere, che hanno diviso il paese, lo hanno fatto a pezzi, hanno ottenuto profitti egoistici. Non permetteremo che accada di nuovo. Proteggeremo sia il nostro popolo che la nostra statualità da qualsiasi minaccia. Anche da tradimento interno”, ha sottolineato il capo dello Stato.

Putin sulla repressione del tentativo di ribellione armata: “Le nostre azioni saranno dure”

Vladimir Putin ha osservato che il Paese ha dovuto affrontare il tradimento, sottolineando che “ambizioni esorbitanti e interessi personali hanno portato al tradimento”.

“Per tradire sia il nostro paese, sia il nostro popolo, e la causa per la quale, fianco a fianco con le nostre altre unità e sottounità, i soldati e i comandanti del gruppo Wagner hanno combattuto e sono morti. Gli eroi che hanno liberato Soledar e Artyomovsk, le città e i paesi del Donbass, hanno combattuto e hanno dato la vita per la Novorossia, per l’unità del mondo russo. Il loro nome e la loro gloria sono stati traditi anche da coloro che stanno cercando di organizzare una ribellione, spingendo il Paese verso l’anarchia e il fratricidio. Per sconfiggere alla fine e arrendersi”, ha spiegato il capo del Cremlino.

Il Presidente ha anche sottolineato che “attualmente la Russia sta conducendo una dura lotta per il suo futuro, respingendo l’aggressione dei neonazisti e dei loro padroni occidentali”.

“In realtà l’intera macchina militare, economica e informativa dell’Occidente è diretta contro di noi. Stiamo combattendo per la vita e la sicurezza del nostro popolo, per la nostra sovranità e indipendenza. Per il diritto di essere e rimanere Russia, uno stato con una storia millenaria. Questa battaglia, quando si decide il destino del nostro popolo, richiede l’unificazione di tutte le forze, unità, consolidamento e responsabilità. Quando tutto ciò che ci indebolisce deve essere messo da parte, qualsiasi conflitto che i nostri nemici esterni possono usare per indebolirci dall’interno “, ha detto Putin.

“Ricordiamo che la sera del 23 giugno, nei social network per conto di Yevgeny Prigozhin, sono iniziate ad apparire informazioni sul presunto attacco delle forze armate della Federazione Russa sui “campi di retroguardia di PMC Wagner”. Il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha definito questa informazione una provocazione informativa, il che non è vero”.

Servizi segreti russi: “Combattenti della Wagner non rispettino gli ordini criminali e traditori di Prigozhin”

“Le dichiarazioni e le azioni del fondatore di Wagner PMC Yevgeny Prigozhin costituiscono effettivamente appelli per l’inizio di un conflitto civile armato”. Lo ha affermato l’ufficio stampa del Servizio di sicurezza federale russo (FSB).

“Le dichiarazioni e le azioni di Prigozhin costituiscono effettivamente appelli per un conflitto civile armato sul territorio russo e una pugnalata alle spalle dei militari russi che combattono con le forze ucraine filo-naziste”, ha affermato l’ufficio stampa.

“Chiediamo al combattente PMC di non commettere errori irreparabili, di interrompere qualsiasi azione di forza contro il popolo russo e di non rispettare gli ordini criminali e traditori di Prigozhin e di prendere misure sulla sua cattura. Tutte le informazioni vengono diffuse sui social media a nome di Yevgeny Prigozhin sui presunti attacchi missilistici del Ministero della Difesa contro le unità Wagner PMC sono falsi e sono una provocazione informativa”, ha detto FSB.