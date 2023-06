La “farsa” di Prigozhin, il cuoco e “maggiordomo” di Putin. Il “nemico” più fidato?

1 di 10

Si sa ancora poco sulla tentata e presunta insurrezione armata di Yevgeny Prigozhin nei confronti della Madre Patria Russia. La situazione è ancora molto caotica. Al netto della propaganda, le uniche certezze paiono essere gli audio di minacce del capo della Brigata Wagner a Mosca, la brusca reazione di Putin che lo ha bollato come traditore, l’insediamento in una base militare a Rostov, la mediazione del presidente bielorusso Lukashenko e il ritiro delle sue truppe dal suolo russo, con un possibile “esilio” a Minsk. Almeno questi sono gli elementi trapelati nelle fumose e confusionarie fasi della presunta rivolta, mai andata in porto. Coi media occidentali però festanti dell'”assalto a Mosca”, di un “Putin indebolito” e altre voci del vocabolario propagandistico.

Da indiscrezioni apparse sulla stampa emerge che sia l’intelligence Usa, quindi anche Biden, e addirittura lo stesso Cremlino, dunque lo stesso Putin, sapevano con giorni di anticipo delle intenzioni di Prigozhin. Sembrano esserci tutti gli ingredienti per una Psy-op. Un’operazione studiata a tavolino per deviare l’attenzione, depistare e far uscire allo scoperto vertici russi infedeli, o magari far prendere nuove pieghe al conflitto tra Russia e Ucraina (e Nato). Il movente di questa “farsa”, se di farsa si tratta, è ancora sconosciuto ai più ma vi sono diversi indizi che portano tutti in un’unica direzione…

A trentasei ore dall’annuncio della ipotetica e suicida marcia su Mosca, tutto sembra essere tornato alla normalità senza una sola goccia di sangue versata, se non una decina di morti su dei velivoli russi, a detta delle autorità moscovite, abbattuti dalla Wagner. Tuttavia, gli apparati militari russi come se nulla fosse hanno continuato a combattere e conquistare chilometri in Ucraina, senza ovviamente il gruppo Wagner guidato dall’ex chef del capo della Federazione russa. Il mercenario ora sarebbe in Bielorussia con qualche migliaia di suoi uomini e pare con qualche vagonata di milioni di euro, secondo i media, rinvenuti vicino la base della Wagner a San Pietroburgo.

Circolano pure ipotesi che il mercenario sarebbe stato foraggiato o corrotto da entità esterne (Usa/Nato), così come di una presunta strategia russa per poter entrare in Ucraina dal confine sud della Bielorussia che collocherebbe la Brigata di Prigozhin a un centinaio di chilometri da Kiev, quindi pronta ad un assalto nella capitale ucraina probabilmente per scalzare Zelensky. Già, ma sono solo ipotesi. Nell’ultima c’è infatti da chiedersi: perché allestire questa messinscena se la Wagner poteva benissimo andare in Bielorussia via territorio russo, senza clamore? Un fitto mistero su cui presto la luce penetrerà.

Chi è Prigozhin?

62 anni, di San Pietroburgo come Vladimir Putin nella cui ombra è cresciuto, Evgheny Prigozhin è stato per anni lo chef, maggiordomo e guardia-spalle di Putin. Insomma, un uomo fidatissimo al servizio dello zar.

Una decina di anni fa ha fondato il Gruppo Wagner, la milizia mercenaria privata che da un decennio fa il “lavoro sporco” per Mosca nei teatri di guerra, dall’Africa fino all’Ucraina. Il suo modello, scrive l’agenzia Italia, è stata la Blackwater, i “contractor” statunitensi che in Iraq sono finiti sotto inchiesta per una serie di azioni spregiudicate.

Nel suo passato e nella vertiginosa scalata del potere russo ci sono molte zone d’ombra. Si sa che dopo alcuni anni di prigione per una rapina e altri reati, nel 1990 era ripartito come venditore di hotdog aprendo un chiosco insieme al patrigno. Poi aveva fatto fortuna con una catena di negozi alimentari, il catering per le scuole e l’esercito.

I suoi ristoranti a San Pietroburgo hanno più volte ospitato le cene del capo del Cremlino con i leader stranieri, da Jacques Chirac a George W. Bush, al punto da valergli il soprannome di “cuoco di Putin”.

Ma per il capo del Cremlino Prigozhin pare essere stato molto più di un bravo e fedele chef. Era il suo guardia spalle personale. Negli anni passati, ovunque si muoveva Putin al suo seguito c’era sempre lui, Evgheny Prigozhin. Da amico giurato a “nemico fidato”? Ancora presto per dirlo. Il tempo ci svelerà altri tasselli di quella che oggi sembra essere un’operazione psicologica che ha scatenato le fantasie dell’occidente, con gli Usa e le sue colonie in Ue che sembrano essere rimasti spiazzati dalle astute mosse di Mosca.