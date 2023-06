Prigozhin si rifà vivo: “Volevano chiudere Wagner e ci siamo ribellati. Non volevamo rovesciare Putin”

Il leader del gruppo Wagner Prigozhin si è rifatto vivo. Lo ha fatto con una clip di alcuni minuti sul suo canale Telegram per dire che la sua ribellione è scaturita dal fatto che le autorità della Difesa russa avrebbero avuto l’intenzione di “sopprimere” (chiudere) il gruppo di mercenari che dal 24 febbraio 2022 è stato impegnato nella operazione militare speciale in Ucraina.

Il capo del gruppo mercenario russo Wagner – citato da molti media – ha dichiarato lunedì che la sua marcia di ribellione fallita su Mosca durante il fine settimana ha messo in luce “problemi di sicurezza molto seri” in Russia, pur insistendo sul fatto che non voleva rovesciare il presidente Vladimir Putin.

Prigozhin ha rotto il silenzio in un messaggio audio di Telegram due giorni dopo aver inscenato la ribellione armata che ha visto i suoi combattenti prima fermarsi a Rostov sul Don e poi avvicinarsi a Mosca.

Il capo dell’esercito privato non ha rivelato la sua posizione, ma si dice pronto a trasferirsi in Bielorussia, dopo un accordo mediato da Minsk per porre fine all’ammutinamento. Secondo altre fonti, il leader della Brigata sarebbe già da ieri nella capitale bielorussa, avvistato in un hotel.

Prigozhin ha affermato che la sua “rivolta” mirava a salvare il suo gruppo mercenario con l’obiettivo di scalzare la leadership militare russa che ha commesso “enormi errori” durante la campagna militare in Ucraina. Il principale obiettivo era il ministro della Difesa Sergey Shoigu, fedelissimo del presidente Putin.

“Siamo andati per manifestare la nostra protesta ma non per rovesciare il governo del paese”, ha detto Prigozhin.

L’ex chef di Putin ha detto che l’ammutinamento – che ha visto combattenti armati attraversare la Russia meridionale in rotta verso Mosca – ha messo in luce gravi problemi di sicurezza. Durante la marcia infatti non ha avrebbe trovato alcuna resistenza da parte dell’esercito regolare russo, uno dei più potenti e preparati al mondo.

Il convoglio di Wagner si è fermato a circa 200 chilometri (125 miglia) da Mosca e aveva “bloccato tutte le infrastrutture militari” comprese le basi aeree lungo il suo percorso, ha detto Prigozhin.

Il leader dei mercenari ha affermato che il gruppo ha avuto il sostegno della gente del posto lungo la strada.

“Nelle città russe, i civili ci hanno incontrato con bandiere russe e simboli di Wagner”, ha detto Prigozhin. “Erano tutti felici quando siamo passati.”

Prigozhin ha affermato che il leader bielorusso Alexander Lukashenko ha offerto modi in cui Wagner potrebbe continuare a operare e quindi porre fine alla ribellione.

“Lukashenko ha teso la mano e si è offerto di trovare soluzioni per la continuazione del lavoro della compagnia militare privata Wagner in una giurisdizione legale”, ha spiegato Prigozhin.

Il capo Wagner ha detto inoltre di aver inviato due colonne in Russia: una nella città di Rostov sul Don, che occupava il quartier generale dell’esercito locale, e la seconda a Mosca.

Il capo dell’esercito privato riferisce di aver fermato la ribellione dopo che la colonna in avvicinamento a Mosca “ha fatto una ricognizione della zona ed era ovvio che in quel momento sarebbe stato versato molto sangue”.

Ha affermato che nessuno è stato ucciso “a terra” durante la marcia, ma ha ammesso le vittime militari russe in volo.

“Ci dispiace di essere stati costretti a colpire l’aviazione, ma hanno sganciato bombe e ci hanno colpito con il lancio di razzi”, ha detto.

Prigozhin ha affermato che diversi combattenti di Wagner sono rimasti feriti aggiungendo che due soldati che si erano uniti alla ribellione “per propria volontà” sono stati uccisi.

Prigozhin ha affermato che i combattenti di Wagner erano consapevoli dello “scopo finale” della marcia e “non sono stati costretti” a unirsi.