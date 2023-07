Ucraina, Putin avverte: “Se Kiev usa bombe a grappolo contro la Russia le usiamo anche noi”

Il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che la Russia si riserva il diritto di utilizzare bombe a grappolo in risposta all’uso di queste armi micidiali da parte dell’Ucraina. Lo riporta la Tass.

“La Russia ha una riserva sufficiente di vari tipi di munizioni a grappolo, di vario genere. Finora non l’abbiamo fatto, non le abbiamo utilizzate e non ne abbiamo avuto un tale bisogno, nonostante una certa carenza di munizioni a un certo punto del tempo. Ma non l’abbiamo fatto”, ha detto il presidente in un’intervista al programma “Mosca. Cremlino. Putin”, sul canale televisivo Rossiya-1, un frammento del quale è stato pubblicato sul canale Telegram del suo ospite Pavel Zarubin.

“Ma ovviamente, se le munizioni a grappolo vengono usate contro di noi, ci riserviamo il diritto di azioni “tit-for-tat“, ha detto il presidente.

Putin ha espresso la fiducia che le forniture di munizioni a grappolo all’Ucraina e il loro uso debbano essere trattate come un crimine. “Per quanto riguarda le munizioni a grappolo, la stessa amministrazione statunitense attraverso il suo staff ha dato la sua opinione su queste munizioni tempo fa, quando l’uso di munizioni a grappolo è stato definito un crimine dagli stessi Usa. Quindi, penso, questo è come dovrebbe essere curato”, ha proseguito il presidente.

“Gli Stati Uniti vogliono fornire munizioni a grappolo all’Ucraina non per la bontà del loro cuore, ma perché hanno una carenza di munizioni in generale”, ha detto il presidente Putin.

Il capo del Cremlino ha ribadito che “l’esercito ucraino spende fino a 5.000-6.000 proiettili calibro 155 mm al giorno per combattere, mentre gli Stati Uniti ne producono 15.000 al mese”. “Hanno carenza e l’Europa non ha già abbastanza proiettili”, ha affermato Putin. “Quindi, non hanno trovato niente di meglio che proporre l’uso di munizioni a grappolo”, ha sottolineato.

“Tutti i tentativi del nemico di sfondare le nostre difese non hanno avuto successo durante l’intera offensiva. Il nemico non ha successo”, ha poi affermato sulla controffensiva ucraina. “Le nostre truppe si stanno comportando in modo eroico”, ha aggiunto il presidente russo.