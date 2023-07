Attacco al ponte di Crimea, Putin: “Dietro l’attentato c’è Kiev. Reagiremo”

1 di 2

Il presidente russo Vladimir Putin ha incolpato Kiev per il recente attacco di droni al ponte di Crimea. “Quello che è successo è l’ennesimo atto terroristico del regime di Kiev”, ha detto il capo del Cremlino, citato da Tass, in un incontro dedicato alla situazione intorno al ponte di Crimea. Putin ha anche messo in dubbio lo scopo militare dell’attacco.

“Questo crimine è insensato, non ha assolutamente alcuna rilevanza militare perché il ponte di Crimea non è stato utilizzato per consegne militari per molto tempo. Ed è crudele perché civili innocenti hanno sofferto e sono stati uccisi”, ha detto il presidente.

Due droni marittimi ucraini hanno effettuato un attacco terroristico sul ponte di Crimea nelle prime ore di lunedì, ha riferito il Comitato nazionale antiterrorismo russo. Il comitato investigativo russo ha avviato un’indagine su un “attacco terroristico”. L’attacco ha ucciso due adulti, ferito un bambino e danneggiato la carreggiata.

La circolazione sul ponte è stata interrotta in mattinata. Il traffico sul tratto ferroviario del ponte è ripreso successivamente. Un servizio di traghetti fornisce anche un collegamento con la penisola. Presto le autovetture potranno lasciare la Crimea in traghetto, mentre i camion potranno viaggiare solo attraverso le nuove regioni.

“L’attacco del regime di Kiev al ponte di Crimea non rimarrà senza risposta”, ha promesso lunedì il presidente russo Vladimir Putin dopo l’attacco all’infrastruttura.

“Naturalmente, seguirà la risposta della Russia. Il ministero della Difesa sta lavorando a proposte pertinenti”, ha detto in una riunione del governo sulla situazione intorno al ponte di Crimea.

Kiev conferma responsabilità attacco al ponte in Crimea

Il portavoce del Servizio di sicurezza civile ucraino (Sbu) Artem Dekhtyarenko, intervistato da Rbc-Ukraine citata dall’Ansa, ha affermato che “tutti i dettagli ‘dell’incidente sul ponte di Crimea della notte scorsa’ saranno rivelati dopo la vittoria dell’Ucraina sulla Russia”.

“Nel frattempo, osserviamo con interesse come uno dei simboli del regime di Putin non sia riuscito ancora una volta a resistere agli attacchi”, ha detto Dekhtyarenko.