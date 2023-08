Ex analista Cia: “Per l’Occidente l’Ucraina rischia di trasformarsi in un “Vietnam russo”

Quanto sta perdendo l’Ucraina nella guerra? Larry Johnson, ex analista della Cia risponde che “non c’è altra definizione per questo, in termini di perdite, in termini di incapacità di creare un esercito pronto al combattimento, mancanza di equipaggiamento, mancanza di munizioni – non importa come la si guardi, L’Ucraina non sta vincendo”. Lo ha detto in una intervista Larry Johnson, ex appartenente ai servizi statunitensi citato da RT.

Tuttavia, “nonostante questi fatti oggettivi, noi occidentali continuiamo a sentire esattamente il contrario. Sembra quasi un delirio febbrile. E non si limita ai media: è comune anche tra alcuni dei nostri ufficiali militari di alto rango”, ha detto Johnson.

“Ieri sera l’ho scoperto, ho chiesto al mio amico e gli ho detto: spero che la realtà cominci a emergere. E lui ha detto di no. I generali sono convinti che l’Ucraina combatterà la Russia fino alla fine. Di conseguenza, si scopre che si trasformerà nel Vietnam russo. E, secondo lui, gli alti generali ci credono davvero, il che è spaventoso. Voglio dire, questa è una delle peggiori percezioni della realtà e non so nemmeno come affrontarla”.