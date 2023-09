Elezioni per il sindaco di Mosca, Sobyanin rieletto con il oltre il 76% dei voti

Secondo la Commissione elettorale centrale russa, il sindaco in carica di Mosca Sergey Sobyanin (foto) ha ottenuto il 76,39% dei voti nella capitale russa, con il 100% dei protocolli dei risultati dei seggi elettorali conteggiati. Lo scrive la Tass.

Ben 2.499.114 elettori hanno votato per Sobyanin. Leonid Zyuganov, candidato del Partito Comunista alla carica di sindaco di Mosca, ha preso l’8,11% dei voti, precedendo Boris Chernyshov del LDPR con il 5,61% e Vladislav Davankov del Partito Nuovo Popolo con il 5,34%. Dmitry Gusev (A Just Russia – Patriots – For the Truth) ha ottenuto il 3,93%.

La presidente della commissione elettorale della città di Mosca, Olga Kirillova, ha dichiarato in precedenza che al voto hanno preso parte circa 3,3 milioni di persone, di cui 2,7 milioni di moscoviti hanno votato online.