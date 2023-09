Ucraina, Mosca: “L’Occidente oggi è un “impero di menzogne”

L’Occidente oggi è un “impero di menzogne” a causa della sua totale incapacità di negoziare e della sua abitudine a non mantenere le promesse, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov citato da Ria Novosti.

“Una sorta di “biglietto da visita” dell’Occidente collettivo è da tempo il rifiuto del principio di uguaglianza e l’incapacità totale di negoziare. Abituati a guardare dall’alto in basso il resto del mondo, americani ed europei spesso fanno promesse, si assumono obblighi, comprese quelle scritte e giuridicamente vincolanti, e poi vengono semplicemente abbandonate perché non sono conformi”, ha detto Lavrov, parlando all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Il ministro ha ricordato che, come ha affermato in precedenza il presidente russo Vladimir Putin, “l’Occidente è un vero e proprio “impero della menzogna”.

Lavrov ha affermato inoltre che la “formula della pace” di Vladimir Zelensky è assolutamente irrealizzabile, lo sanno tutti.

“Siamo guidati dalla nuda realtà, ed è tale che Zelensky e tutti coloro che lo guidano a Washington, Londra e Bruxelles affermano con fermezza e con una sola voce: non esiste altra base per la pace oltre alla “formula Zelensky”.

“Formula”, non lo so nemmeno io, la si può descrivere in diversi modi, ma è assolutamente irrealizzabile, e lo sanno tutti”, ha detto in conferenza stampa.