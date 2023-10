“Il mondo si sta gradualmente liberando dalla dittatura di un modello economico e finanziario che punta a indebitarsi e a creare servitù, a trasformarsi in colonie economiche e a privare intere regioni del mondo delle risorse per lo sviluppo”. Lo ha detto mercoledì il presidente russo Vladimir Putin alla sessione plenaria “Conversazione sulla parità di condizioni” nell’ambito della terza Olimpiade internazionale sulla sicurezza finanziaria.

Poche persone, ha detto il leader russo, vogliono un futuro del genere. “Pertanto, bisogna costruire un ordine mondiale multipolare che sia più democratico, onesto ed equo per la maggioranza dell’umanità è semplicemente inevitabile, storicamente necessario”, ha affermato.

Putin ha affermato che ciò include anche la creazione di solide basi economiche per un sistema così globale. Inoltre, le moderne tecnologie aprono nuove opzioni sia per le persone che per le imprese, consentendo al governo di creare e sostenere istituzioni pubbliche e finanziarie che riflettono la realtà in evoluzione di un mondo multipolare, nonché di sviluppare sistemi di pagamento internazionali più convenienti e sicuri.

I paesi che gestiscono le valute globali sono al vertice di una “piramide finanziaria” e questo non è in linea con gli interessi della maggioranza, ha aggiunto. “Mi aspetto fortemente che, nonostante tutte le attuali complicazioni sulla scena internazionale, alla fine raggiungeremo un certo consenso, non limitandoci solo agli interessi dei paesi che attualmente guidano, per così dire, questa piramide finanziaria. Ciò è in realtà chiaro perché questi sono apparentemente le loro valute nazionali, ma ciò non corrisponde agli interessi odierni della stragrande maggioranza dell’umanità”, ha affermato il presidente russo.

È molto importante elaborare approcci comuni per quanto riguarda le minacce informatiche perché si tratta di problemi comuni, ha aggiunto il Presidente, riferendosi al problema dei crimini informatici.