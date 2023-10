Conflitto Palestina-Israele, la Russia chiede il cessate il fuoco per la pace

La Russia è in contatto con Israele, Palestina e paesi arabi e invita tutte le parti coinvolte nel conflitto a cessare il fuoco, ha detto alla Tass il vice ministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov (in foto).

“Si tratta della ricaduta di un conflitto che dura da 75 anni. Mosca è in contatto con tutte le parti, compresi gli Stati arabi. Chiediamo un cessate il fuoco immediato e la pace”, ha detto.

Il processo di pace in Medio Oriente deve essere avviato sulla base di accordi riconosciuti a livello internazionale, ha aggiunto. “Esortiamo ad avviare immediatamente un processo di pace sulla base degli accordi esistenti riconosciuti a livello internazionale. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non sono state attuate, il lavoro del Quartetto per il Medio Oriente è stato ostacolato, i colloqui non si sono svolti, e questo è il risultato”, ha detto Bogdanov.

L’operazione militare delle Forze di difesa israeliane nella Striscia di Gaza in risposta al massiccio lancio di razzi lanciati sabato dalla parte palestinese si chiama ora “Spade di ferro”, ha riferito il servizio stampa dell’esercito. L’esercito israeliano ha lanciato attacchi sulla Striscia di Gaza dopo il massiccio lancio di razzi dall’enclave palestinese, ha riferito sabato il servizio stampa dell’esercito.

Secondo il quotidiano ìThe Times of Israelì, almeno 6 persone sono state uccise e più di 200 altre sono rimaste ferite a seguito degli attacchi missilistici contro Israele provenienti dalla Striscia di Gaza sabato. L’ala militante del movimento palestinese Hamas ha rilasciato una dichiarazione secondo cui durante l’operazione in Israele ha catturato circa 35 soldati e coloni israeliani. L’operazione avviata dai radicali palestinesi nel territorio israeliano vicino alla Striscia di Gaza è una risposta alle attività aggressive di Israele contro uno dei luoghi più sacri dell’Islam, la moschea di Al-Aqsa nella città vecchia di Gerusalemme, ha detto il capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh.

TAG