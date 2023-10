Deputata americana chiede di porre fine agli aiuti militari Usa a Israele

1 di 2

La deputata statunitense Cori Bush ha chiesto lunedì di interrompere il sostegno degli Stati Uniti a Israele nel contesto della sua brutale aggressione alla Striscia di Gaza. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa.

“Il nostro obiettivo finale deve essere una pace giusta e duratura che garantisca la sicurezza di tutti nella regione”, ha affermato in una nota. “Le violazioni dei diritti umani non giustificano ulteriori violazioni dei diritti umani”, ha aggiunto.

“Come parte del raggiungimento di una pace giusta e duratura, dobbiamo fare la nostra parte per fermare questa violenza e questo trauma ponendo fine al sostegno del governo americano all’occupazione militare e all’apartheid israeliani”.

Dai leader di Stati Uniti, Germania, Francia, Italia e del Regno Unito fermo sostegno a Israele. La nota congiunta sul sito della Casa Bianca.

“Oggi noi – il Presidente Macron della Francia, il Cancelliere Scholz della Germania, il Primo Ministro Meloni dell’Italia, il Primo Ministro Sunak del Regno Unito e il Presidente Biden degli Stati Uniti – esprimiamo il nostro fermo e unito sostegno allo Stato di Israele e la nostro condanna inequivocabile di Hamas e dei suoi spaventosi atti di terrorismo.

Diciamo chiaramente che le azioni terroristiche di Hamas non hanno alcuna giustificazione, alcuna legittimità e devono essere universalmente condannate. Non c’è mai alcuna giustificazione per il terrorismo. Negli ultimi giorni, il mondo ha assistito con orrore al massacro delle famiglie nelle loro case da parte dei terroristi di Hamas, all’uccisione di oltre 200 giovani che si godevano un festival musicale e al rapimento di donne anziane, bambini e intere famiglie, che ora sono tenuti in ostaggio.

I nostri paesi sosterranno Israele nei suoi sforzi per difendere se stesso e il suo popolo da tali atrocità. Sottolineiamo inoltre che questo non è il momento in cui nessun partito ostile a Israele possa sfruttare questi attacchi per cercare un vantaggio.

Tutti noi riconosciamo le legittime aspirazioni del popolo palestinese e sosteniamo pari misure di giustizia e libertà sia per israeliani che per palestinesi. Ma attenzione: Hamas non rappresenta quelle aspirazioni e non offre altro al popolo palestinese se non altro terrore e spargimenti di sangue.

Nei prossimi giorni rimarremo uniti e coordinati, insieme come alleati e come amici comuni di Israele, per garantire che Israele sia in grado di difendersi e, in definitiva, per creare le condizioni per una regione del Medio Oriente pacifica e integrata”.