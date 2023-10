Dubbi sull’abilità dell’intelligence israeliana dopo l’attacco di Hamas. Cos’è andato storto?

TEL AVIV, Israele (AP) – Per i palestinesi di Gaza, gli occhi di Israele non sono mai molto lontani. I droni di sorveglianza ronzano costantemente dai cieli. Il confine altamente protetto è inondato di telecamere di sicurezza e soldati di guardia. Le agenzie di intelligence lavorano su fonti e capacità informatiche per estrarre una serie di informazioni.

Ma gli occhi di Israele sembravano essere stati chiusi in vista di un assalto senza precedenti da parte del gruppo militante Hamas, che ha abbattuto le barriere di confine israeliane e inviato centinaia di militanti in Israele per effettuare un attacco sfrontato che ha ucciso centinaia di persone e ha spinto la regione verso il conflitto.

Nel corso dei decenni le agenzie di intelligence israeliane hanno acquisito un’aura di invincibilità grazie a una serie di risultati. Israele ha sventato i complotti seminati in Cisgiordania, ha presumibilmente dato la caccia agli agenti di Hamas a Dubai ed è stato accusato di aver ucciso scienziati nucleari iraniani nel cuore dell’Iran. Anche quando i loro sforzi hanno fallito, agenzie come il Mossad, lo Shin Bet e l’intelligence militare hanno mantenuto la loro mistica.

Ma l’assalto del fine settimana, che ha colto Israele alla sprovvista durante un’importante festività ebraica, getta quella reputazione nel dubbio e solleva interrogativi sulla preparazione del Paese di fronte a un nemico più debole ma determinato. Oltre 48 ore dopo, i militanti di Hamas hanno continuato a combattere le forze israeliane all’interno del territorio israeliano, e dozzine di israeliani erano tenuti prigionieri da Hamas a Gaza.

“Questo è un grave fallimento”, ha affermato Yaakov Amidror, ex consigliere per la sicurezza nazionale del primo ministro Benjamin Netanyahu . “Questa operazione dimostra in realtà che le capacità (dell’intelligence) a Gaza non erano buone”.

Amidor ha rifiutato di offrire una spiegazione per il fallimento, dicendo che le lezioni dovranno essere apprese quando le acque si saranno calmate.

Il contrammiraglio Daniel Hagari, il portavoce militare capo, ha riconosciuto che l’esercito deve una spiegazione al pubblico. Ma ha detto che ora non è il momento. “Prima litighiamo, poi indaghiamo”, ha detto.

Alcuni sostengono che sia troppo presto per attribuire la colpa esclusivamente a un errore dell’intelligence. Sottolineano un’ondata di violenza di basso livello in Cisgiordania che ha spostato lì alcune risorse militari e il caos politico che agita Israele per i passi del governo di estrema destra di Netanyahu volti a rivedere il sistema giudiziario. Il controverso piano ha minacciato la coesione del potente esercito del paese .

Ma l’apparente mancanza di conoscenza preventiva del complotto di Hamas sarà probabilmente vista come il principale colpevole nella catena di eventi che hanno portato all’attacco più mortale contro gli israeliani degli ultimi decenni.

Israele ha ritirato truppe e coloni dalla Striscia di Gaza nel 2005, privandolo di uno stretto controllo sugli avvenimenti nel territorio. Ma anche dopo che Hamas ha invaso Gaza nel 2007, Israele è sembrato mantenere il suo vantaggio, utilizzando l’intelligenza tecnologica e umana.

Affermava di conoscere l’ubicazione precisa della leadership di Hamas e sembrava dimostrarlo attraverso l’assassinio di leader militanti in attacchi chirurgici, a volte mentre dormivano nelle loro camere da letto. Israele sa dove colpire i tunnel sotterranei utilizzati da Hamas per trasportare combattenti e armi, distruggendo miglia (chilometri) di passaggi nascosti.

Nonostante queste capacità, Hamas è riuscita a mantenere nascosto il suo piano. Il feroce attacco, che probabilmente ha richiesto mesi di pianificazione e addestramento meticoloso e ha comportato il coordinamento tra più gruppi militanti, sembrava essere passato sotto il radar dell’intelligence israeliana.

Amir Avivi, un generale israeliano in pensione, ha affermato che senza un punto d’appoggio all’interno di Gaza, i servizi di sicurezza israeliani sono arrivati ​​a fare sempre più affidamento sui mezzi tecnologici per ottenere informazioni. Ha detto che i militanti a Gaza hanno trovato il modo di eludere la raccolta di informazioni tecnologiche, dando a Israele un quadro incompleto delle loro intenzioni.

“L’altra parte ha imparato a gestire il nostro dominio tecnologico e ha smesso di usare la tecnologia che avrebbe potuto smascherarlo”, ha detto Avivi, che fungeva da canale per i materiali di intelligence sotto un ex capo di stato maggiore militare. Avivi è presidente e fondatore del Forum di difesa e sicurezza israeliano, un gruppo aggressivo di ex comandanti militari.

“Sono tornati all’età della pietra”, ha detto, spiegando che i militanti non usavano telefoni o computer e conducevano i loro affari delicati in stanze appositamente protette dallo spionaggio tecnologico o nella clandestinità.

Ma Avivi ha detto che il fallimento si estende oltre la semplice raccolta di informazioni e che i servizi di sicurezza israeliani non sono riusciti a mettere insieme un quadro accurato delle informazioni che stavano ricevendo, sulla base di quello che secondo lui era un malinteso sulle intenzioni di Hamas.

Negli ultimi anni l’establishment della sicurezza israeliano ha visto sempre più Hamas come un attore interessato a governare, cercando di sviluppare l’economia di Gaza e migliorare il tenore di vita dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza. Avivi e altri sostengono che la verità è che Hamas, che chiede la distruzione di Israele, vede ancora questo obiettivo come la sua priorità.

Negli ultimi anni Israele ha consentito a un massimo di 18.000 lavoratori palestinesi di Gaza di lavorare in Israele, dove possono guadagnare uno stipendio circa 10 volte superiore rispetto a quello della povera enclave costiera. L’establishment della sicurezza ha visto quella carota come un modo per mantenere una relativa calma.

“In pratica, centinaia se non migliaia di uomini di Hamas si stavano preparando da mesi per un attacco a sorpresa, senza che questo trapelasse”, ha scritto Amos Harel, commentatore della difesa, sul quotidiano Haaretz. “I risultati sono catastrofici”.

Gli alleati che condividono l’intelligence con Israele affermano che le agenzie di sicurezza stanno interpretando male la realtà.

Un funzionario dell’intelligence egiziana ha detto che l’Egitto, che spesso funge da mediatore tra Israele e Hamas, ha parlato ripetutamente con gli israeliani di “qualcosa di grosso”, senza approfondire.

Ha detto che i funzionari israeliani si sono concentrati sulla Cisgiordania e hanno minimizzato la minaccia proveniente da Gaza. Il governo di Netanyahu è composto da sostenitori dei coloni ebrei della Cisgiordania che hanno chiesto un giro di vite sulla sicurezza di fronte alla crescente ondata di violenza nel corso degli ultimi 18 mesi.

“Li abbiamo avvertiti che un’esplosione della situazione sta arrivando, e molto presto, e sarebbe grande. Ma hanno sottovalutato questi avvertimenti”, ha detto il funzionario, che ha parlato a condizione di anonimato perché non era autorizzato a discutere con i media il contenuto di discussioni sensibili di intelligence.

Anche Israele è preoccupato e dilaniato dal piano di revisione giudiziaria di Netanyahu. Netanyahu aveva ricevuto ripetuti avvertimenti dai suoi capi della difesa, così come da diversi ex leader delle agenzie di intelligence del paese, che il piano controverso stava intaccando la coesione dei servizi di sicurezza del paese.

Martin Indyk, inviato speciale per i negoziati israelo-palestinesi durante l’amministrazione Obama, ha affermato che le divisioni interne sui cambiamenti legali sono stati un fattore aggravante che ha contribuito a cogliere gli israeliani alla sprovvista.

“Ciò ha scosso l’IDF in un modo che, credo, abbiamo scoperto essere un’enorme distrazione”, ha detto.