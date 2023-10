Guerra Israele-Hamas, nella Striscia di Gaza una “catastrofe umanitaria”. L’Sos dei medici

1 di 28

I medici di Gaza lanciano un “SOS al mondo intero” per gli ospedali al collasso, mentre i beni essenziali come cibo, acqua, elettricità e carburanti, vanno esaurendosi. Lo riporta l’emittente araba Al Jazeera.

Sigillati i confini per volontà di Benjamin Netanyahu ogni aiuto umanitario in ingresso a Gaza viene respinto e si parla di “catastrofe umanitaria”. Funzionari israeliani hanno detto ai civili nella Striscia di lasciare le loro abitazioni e le loro terre e fuggire in Egitto.

Dopo l’assedio totale di Israele nella Striscia, i funzionari di Gaza affermano che l’unica centrale elettrica è stata chiusa. Intanto, il primo ministro israeliano Netanyahu e il leader dell’opposizione Benny Gantz concordano di formare un governo di unità d’emergenza e un gabinetto di guerra dopo l’attacco a sorpresa di Hamas di sabato mattina.

Le forze israeliane continuano a martellare la Striscia di Gaza per il quinto giorno consecutivo, e hanno ucciso almeno 1.055 palestinesi, secondo un bilancio provvisorio. Pesantissimo anche bilancio delle vittime in Israele che è salito a 1.200 persone, secondo le autorità citate dai media.

Dopo gli attacchi aerei il governo Netanyahu prevede una invasione di terra della Striscia che potrebbe portare alla “soluzione finale” per il popolo palestinese già estremamente provato dalle devastazioni dell’offensiva israeliana. Nel frattempo si registrano raid aerei e di artiglieria anche in Libano. Ci sono tutte le “condizioni” affinché il conflitto si espanda in altri paesi arabi come Siria, Iran e Iraq.

Papa Francesco: “Seguo con apprensione sviluppi. Chiedo rilascio ostaggi. Preoccupato per assedio a Gaza”

“Chi è attaccato ha il diritto di difendersi, ma sono preoccupato per l’assedio a Gaza”. Lo ha detto Papa Francesco durante l’udienza generale di mercoledì. “Continuo a seguire con dolore e apprensione quanto sta succedendo in Israele e Palestina – ha detto il Santo Padre – tante persone uccise, anche ferite. “Prego per quelle famiglie che hanno visto trasformare un giorno di festa in un giorno di lutto e chiedo che gli ostaggi vengano subito rilasciati”, ha concluso.