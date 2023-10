Media occidentali: “40 bambini decapitati da Hamas”. Ma esercito israeliano non conferma

Mentre tutti i media occidentali narrano di 40 bambini israeliani decapitati dai miliziani di Hamas a Kfar Aza, villaggio di coloni israeliti poco fuori dalla Striscia di Gaza, sorgono dubbi sulla veridicità del presunto massacro di innocenti.

L’esercito israeliano, contattato dall’agenzia turca Anadolu per verificare il fatto, non ha confermato la notizia. “L’esercito israeliano afferma di non avere “conferma” delle accuse secondo cui “Hamas avrebbe decapitato bambini”.



The Israeli army has no information confirming allegations that “Hamas beheaded babies,” Israeli army spokesperson unit tells Anadolu https://t.co/1SDMWQe2NQ pic.twitter.com/PM82N7K8yX — Anadolu English (@anadoluagency) October 10, 2023

“L’esercito israeliano non ha informazioni che confermino le accuse secondo cui “Hamas ha decapitato bambini”, ha detto martedì ad Anadolu un portavoce dell’esercito israeliano, si legge sul sito dell’agenzia.

Quando Anadolu ha contattato al telefono il portavoce dell’esercito e ha chiesto informazioni sulle accuse, ha detto: “Abbiamo visto la notizia, ma non abbiamo alcun dettaglio o conferma al riguardo”.

Una giornalista di i24NEWS, Nicole Zedeck era sul posto quando ha chiesto ai militari cosa fosse successo. La giornalista riporta in un twitt: “I soldati mi hanno detto che credono che siano stati uccisi 40 neonati/bambini. L’esatto numero delle vittime è ancora sconosciuto poiché i militari continuano ad andare casa per casa per trovare altre vittime israeliane”. I soldati credono?

Soldiers told me they believe 40 babies/children were killed. The exact death toll is still unknown as the military continues to go house to house and find more Israeli casualties. https://t.co/PEGSFXgb9x — Nicole Zedeck (@Nicole_Zedek) October 10, 2023

Quindi senza alcuna conferma, nei media mainstream è passata – come al solito – quella che al momento risulta essere una bufala senza alcun riscontro oggettivo. Lo stesso copione recitato in Ucraina? Pare di sì. La chiamano propaganda. Mentre tutti i giornali italiani e qualche organo straniero parlano di “strage di bambini decapitati” gli stessi giornali israeliani non danno tutto questo peso alla notizia perché in fondo anche loro che sono sul campo non riescono a verificare. Molto più onesti dei pennivendoli progressisti di Corriere, Repubblica, La Stampa e gli altri organi vicini al centrodestra come Il Giornale, Libero e il Tempo e tanti altri. Le prime pagine di Haaretz e Jerusalem Post riportano sì la notizia ma non con l’enfasi italiota. Anzi il JP apre con la foto di un soldato israeliano con in braccio un cagnolino messo in salvo.

1 di 3

L’Indipendent riporta in prima pagina: “Sono stati decapitati donne e bambini. Abbiamo visto bambini morti”, titola il quotidiano britannico. “I corpi sono nascosti per questo è impossibile verificare. Ma questo villaggio puzza di morte”, chiude il titolo sotto una foto in cui si vedono soldati israeliani portare via in barella un grosso sacco nero. Ma se non è possibile verificare come si fa ad affermare con certezza di 40 bambini decapitati – giusto quaranta, non uno in più né uno in meno –. E qui sorge spontanea un’altra domanda: dopo il brutale attacco di Hamas sabato mattina che è riuscito ad eludere la sorveglianza di un corridoio cuscinetto super sorvegliato che separa il confine tra la Striscia e Israele, sappiamo che Netanyahu ha fatto sigillare quel territorio che coi raid aerei lo sta radendo al suolo. Quindi come hanno fatto le milizie arabe a oltrepassare il confine per una seconda volta senza che nessuno se ne accorgesse? Mistero. Così fosse, Netanyahu e i vertici dell’intelligence dovrebbero dare immediatamente le dimissioni per palese incapacità a difendere il popolo ebraico.

Per ricevere gli aggiornamenti lascia un like sulla nuova pagina Fb. Iscriviti anche sul Gruppo "Italia Libera Senza Restrizioni", e seguici anche su TELEGRAM