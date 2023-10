Ministero degli Affari Esteri palestinese condanna attacchi dei coloni

Il Ministero degli Affari Esteri palestinese ha condannato con la massima fermezza quelli che ha descritto come “i crimini delle forze di occupazione e delle milizie terroristiche dei coloni” contro i palestinesi, le loro terre, case, proprietà, citando in particolare l’attacco dei terroristi colonialisti nel villaggio di Qusra, vicino a Nablus, e nel Governatorato di Salfit, nonché gli attacchi contro i pendolari palestinesi sulle strade della Cisgiordania sotto la protezione dell’esercito di occupazione. Lo riporta l’agenzia di stampa Wafa.

Il Ministero “ha messo in guardia ancora una volta contro i tentativi dei coloni e delle loro milizie armate e organizzate, con il sostegno dei ministri fascisti del governo israeliano, di far esplodere la situazione nella Cisgiordania occupata per servire i loro piani coloniali espansionistici”.

“Coloni terroristi israeliani armati hanno attaccato oggi, sotto la protezione dell’esercito, il villaggio di Qusra, nel nord della Cisgiordania, aprendo il fuoco contro i suoi residenti, uccidendo tre persone e ferendone altre nove”.