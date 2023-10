Ministro Difesa israeliano: “Migliaia di miliziani Hamas infiltrati in Israele dalla Striscia di Gaza”

TEL AVIV – Migliaia di militanti del movimento radicale palestinese Hamas si sono infiltrati nel territorio di Israele durante l’assalto del 7 ottobre, ha detto giovedì il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant in un briefing con i ministri della difesa degli stati membri della NATO. Lo riporta l’agenzia Tass.

“Migliaia di terroristi hanno attraversato il nostro confine meridionale lanciando migliaia di razzi contemporaneamente”, ha dichiarato Gallant in un comunicato, citato dal servizio stampa del ministero della Difesa israeliano.

Il capo della difesa israeliana ha visitato personalmente le zone di confine attaccate dai militanti e, durante il briefing, Gallant ha mostrato filmati non censurati della scena.

“Eventi di tale portata non si erano mai verificati tra il popolo ebraico dal 1945. Oltre 100 persone rapite, più di 1.000 uccise, più di 3.000 ferite, più di 5.000 razzi lanciati e le cifre sono ancora in aumento”, ha detto Gallant sottolineando che, sulla scia dei recenti sviluppi, “Israele è fermamente determinato a sradicare Hamas”.

“Questa è una guerra per il nostro futuro. Cambieremo la realtà sul terreno… Le forze di difesa israeliane distruggeranno Hamas… Sarà una guerra lunga e difficile, ma prevarremo. Nonostante tutte le difficoltà, siamo pronti a proteggere i nostri cittadini da qualsiasi minaccia”, ha detto Gallant.

L’attacco dei miliziani ha suscitato sdegno in tutto il mondo. In Israele, ma non solo, hanno messo sotto accusa il governo Netanyahu e l’intelligence israeliana per non essere riusciti a prevenire l’attacco di Hamas, avvenuto dal e oltre il corridoio che separa i due confini. Spazio cuscinetto tra i più sorvegliati al mondo.

Hamas ha giustificato il suo attacco come una risposta alle azioni aggressive delle autorità israeliane contro la moschea di Al-Aqsa nella Città Vecchia di Gerusalemme. Israele ha annunciato il blocco totale della Striscia di Gaza lanciando attacchi missilistici su Gaza e su alcuni distretti del Libano e della Siria. Scontri si verificano anche in Cisgiordania.

Secondo gli ultimi dati ufficiali, più di 1.200 palestinesi sono stati uccisi nella rinnovata esplosione delle violenze, mentre altri quasi 5.900 sono rimasti feriti. In Israele oltre 1.500 persone hanno perso la vita e circa quattromila sono rimaste ferite.