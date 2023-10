Raid israeliano su un ospedale di Gaza, è strage di pazienti, donne e bambini: oltre 500 morti

Questa sera gli aerei da guerra israeliani hanno lanciato un attacco missilistico contro l’ospedale arabo Al-Ahli nella città di Gaza, uccidendo e ferendo centinaia di persone, tra pazienti, prevalentemente bambini e donne già feriti nelle prime incursioni.

Il ministero della Sanità di Gaza parla di almeno 500 vittime nel brutale attacco all’ospedale. Con i raid sono stati colpiti anche una scuola gestita dalle Nazioni Unite che ospitava rifugiati e altre strutture. La “propaganda” dei media occidentali sta già “lavorando” per far passare il massacro del nosocomio come un’azione compiuta da Hamas poiché – dicono i professionisti dell’informazione – un razzo sarebbe tornato indietro come un boomerang…

In realtà la giornalista Rula Jebreal citata da Bianca Berlinguer a “Carta bianca” di rete4 ha affermato che il portavoce digitale di Netanyahu ha scritto in un twitt che a fare il massacro all’ospedale è stato Israele. Il post – ha detto la cronista- è stato subito rimosso.

Fonti citate da vari media arabi hanno invece affermato che aerei da guerra israeliani hanno lanciato un attacco contro l’ospedale, dove migliaia di sfollati hanno cercato rifugio dopo che le loro case sono state distrutte dai bombardamenti israeliani in corso.

Un filmato mostrava un’ambulanza che trasportava martiri e feriti, mentre a causa dei bombardamenti scoppiava un incendio. In modo correlato, l’Unità dell’Onu per i soccorsi (UNRWA) ha annunciato l’uccisione di sei persone in un attacco aereo israeliano che ha preso di mira la sua scuola nel campo profughi di al-Maghazi, nel centro di Gaza.

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha condannato fermamente l’attacco israeliano all’ospedale al Ahli-Arab nel nord della Striscia di Gaza. L’ospedale era operativo e ospitava pazienti, operatori sanitari, operatori sanitari e sfollati interni. I primi rapporti indicano centinaia di morti e feriti.

L’ospedale era uno dei 20 nel nord della Striscia di Gaza che hanno subito ordini di evacuazione da parte dell’esercito israeliano. L’ordine di evacuazione è stato impossibile da eseguire data l’attuale insicurezza, le condizioni critiche di molti pazienti e la mancanza di ambulanze, personale, posti letto nel sistema sanitario e rifugi alternativi per gli sfollati, ha affermato l’OMS in una nota. L’OMS ha chiesto l’immediata protezione attiva dei civili e dell’assistenza sanitaria.

“Gli ordini di evacuazione devono essere annullati. Il diritto internazionale umanitario deve essere rispettato, il che significa che l’assistenza sanitaria deve essere protetta attivamente e mai presa di mira”, ha affermato l’OMS.

Il presidente Mahmoud Abbas ha interrotto la sua visita in Giordania, è tornato immediatamente a Ramallah e ha chiesto un incontro di emergenza per la leadership palestinese.

La decisione è una risposta alle atrocità che hanno colpito il popolo palestinese questa sera in seguito al criminale bombardamento dell’ospedale battista di Gaza, che ha massacrato centinaia di civili innocenti, tra cui decine di bambini.

Il primo ministro palestinese Mohammed Shtayyeh ha dichiarato stasera che “il massacro dell’ospedale al-Ahli commesso dalle forze di occupazione israeliane nella città di Gaza è un crimine orribile che rientra nel quadro della guerra genocida contro i palestinesi”.

Il primo ministro ha chiesto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di “fermare l’orribile guerra contro il popolo palestinese, che ha raggiunto il suo apice di spargimento di sangue”.

Shtayyeh ha ritenuto le Nazioni Unite e i paesi che sostengono Israele “pienamente responsabili di questo crimine” e li ha esortati a intervenire urgentemente “per fermare l’aggressione dell’occupazione e i sanguinosi massacri contro il popolo palestinese”.

Il twitt di qualche giorno fa del primo ministro palestinese

Israel is committing war crimes in Gaza. Water and electricity supply are completely cut off. A complete destruction of Palestinian lives, private buildings, public buildings, and infrastructure.

International support for Israel is no more than a license for Israel to commit… pic.twitter.com/gpBRLKZ1SB

— Dr. Mohammad Shtayyeh د. محمد اشتية (@DrShtayyeh) October 13, 2023