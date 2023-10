Israele bombarda la chiesa greco-ortodossa di Gaza che ospita gli sfollati, morti e feriti

1 di 5

L’esercito israeliano afferma che sta esaminando i rapporti sulle vittime dopo che Hamas ha affermato che l’attacco alla chiesa greco-ortodossa di San Porfirio a Gaza City ha ucciso e ferito un “gran numero” di persone. Lo riporta Al Jazeera.

Secondo il ministero degli Interni dell’enclave palestinese assediata, un attacco aereo israeliano ha ucciso e ferito un “gran numero” di sfollati che si rifugiavano in un complesso ecclesiastico a Gaza.

L’attacco ha lasciato “un gran numero di martiri e feriti” nel complesso della chiesa greco-ortodossa di San Porfirio a Gaza City, ha detto il ministero giovedì sera.

Testimoni hanno riferito all’agenzia di stampa Afp che il raid aereo sembrava essere stato mirato a un obiettivo vicino al luogo di culto del XII secolo dove molti residenti cristiani e musulmani di Gaza si erano rifugiati mentre la guerra infuriava nell’enclave.

L’esercito israeliano ha detto all’AFP che i suoi aerei da combattimento avevano colpito un centro di comando e controllo coinvolto nel lancio di razzi e mortai verso Israele.

“A seguito dell’attacco dell’IDF (esercito israeliano, ndr), il muro di una chiesa nella zona è stato danneggiato”, ha affermato, aggiungendo “siamo a conoscenza di notizie di vittime. L’attacco è in fase di verifiche”.

Testimoni hanno riferito che l’attacco ha danneggiato la facciata della chiesa e causato il crollo di un edificio adiacente, aggiungendo che molti feriti sono stati evacuati in ospedale.

San Porfirio, costruita intorno al 1150, è la chiesa più antica ancora in uso a Gaza. Situata in un quartiere storico di Gaza City, la chiesa ha offerto rifugio a persone di diverse fedi per generazioni.

Il Patriarcato greco-ortodosso di Gerusalemme ha espresso la “più forte condanna” dell’attacco.

“Prendere di mira le chiese e le loro istituzioni, insieme ai rifugi che forniscono per proteggere cittadini innocenti, in particolare bambini e donne che hanno perso la casa a causa degli attacchi aerei israeliani sulle aree residenziali negli ultimi 13 giorni, costituisce un crimine di guerra che non può essere ignorato”, Lo afferma il patriarcato in un comunicato.

Spiegando il danno arrecato alla chiesa, l’esercito israeliano ha affermato: “Hamas inserisce intenzionalmente le sue risorse in aree civili e utilizza i residenti della Striscia di Gaza come scudi umani”.

Gaza è stata colpita da un’incessante raffica di fuoco israeliano in seguito all’attacco dei combattenti di Hamas il 7 ottobre, che secondo Israele ha ucciso almeno 1.400 persone, la maggior parte delle quali civili.

Secondo il ministero della Sanità palestinese, da allora la rappresaglia israeliana ha fatto almeno 3.785 vittime palestinesi nella Striscia di Gaza, la maggior parte dei quali civili. Ultimo in ordine l’immane strage all’ospedale di Gaza in cui sono morte oltre 500 persone e altrettanti feriti.

