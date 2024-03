Il comandante militare dell’Ucraina Oleksandr Syrsky citato dalla Tass ritiene che i comandanti delle brigate siano responsabili dei problemi delle truppe ucraine nell’est e ha affermato che in alcuni casi è costretto a prendere decisioni sul personale.

“Il lavoro continua sul fronte orientale. Nel giro di tre giorni è diventato chiaro perché, con lo stesso livello di personale, armi ed equipaggiamento militare, alcune brigate riescono a scoraggiare gli attacchi e mantenere le posizioni, mentre altre no”, ha scritto Syrsky sul suo canale Telegram. A suo avviso ciò dipende innanzitutto “dal comandante della brigata, dal suo livello di formazione, esperienza, capacità di prendere decisioni appropriate ed equilibrate e dalla comprensione dell’intera portata della responsabilità per l’adempimento dei compiti assegnati”.

“Ho inviato gruppi di specialisti per trasmettere esperienza e fornire assistenza alle singole brigate dove ci sono problemi con la preparazione del personale. In singoli casi, quando il comandante non controlla direttamente la situazione e le sue azioni e ordini minacciano la vita e la salute dei miei subordinati, sono costretto a prendere decisioni relative al personale”, ha detto.

Il 29 febbraio, il comandante in capo ha rilasciato dichiarazioni simili. Ha detto che la situazione nelle zone di Avdeevka e Zaporozhye rimane difficile per l’esercito ucraino e che alcuni comandanti hanno calcolato male la situazione.