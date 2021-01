Il Consiglio di Stato: Via le mascherine nelle scuole

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

La Terza sezione del Consiglio di Stato presieduta da Franco Frattini ha accolto il ricorso di una coppia di genitori e sospeso l’efficacia del Dpcm del 3 novembre nella parte relativa all’obbligo di indossare la mascherine a scuola per i bambini dai 6 agli 11 anni.

I genitori della minore sono stati difesi e rappresentati dagli avvocati Francesco Scifo e Lindia Corrias, che hanno fatto appello in riforma di una sentenza del Tar contro il presidente del Consiglio dei ministri, la Provincia autonoma di Bolzano e i ministeri della Salute e dell’Istruzione, non costituiti in giudizio.

Guarda il video degli avvocati Scifo e Corrias



Esulta per la pronuncia del Consiglio di Stato la “European Consumers” che in una nota parla di “vittoria nella lotta in difesa della libertà, della salute e dei diritti umani dopo l’ordinanza del Tar Lazio sul ricorso numero di registro generale 9122 del 2020 per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del DPCM del 3 novembre 2020 che impone l’obbligo delle mascherine nelle aule scolastiche per i bambini tra i 6 agli 11 anni.

“European Consumers – prosegue l’associazione di consumatori – ha affrontato ripetutamente la questione delle mascherine, disvelando che sono inutili e dannose in particolare per i bambini costretti ad indossarle a lungo in scuole dove spesso la qualità dell’aria è già di per sè pessima. I documenti forniti da European Consumers sulle mascherine sono stati depositati in procura, come contributo alle iniziative legali. Materiale utilizzato inoltre per un’interrogazione parlamentare dell’onorevole Cunial”.

“La collaborazione di European Consumers all’azione volta a tutelare la salute dei Minori italiani – si legge ancora – ha fornito una parte della documentazione medico-scientifica che ha consentito ai giudici di accogliere la richiesta di sospensione del Dpcm 14 gennaio 2021, per quanto attiene l’obbligo di indossare la mascherina per i minori infra dodicenni a scuola. Il provvedimento non è estensibile automaticamente a tutti i minori ma solo a quelli che vorranno intervenire nel ricorso, la cui prossima udienza è fissata (al Tar del Lazio, ndr) per il 10 febbraio prossimo”.

Non si esclude che il 10 febbraio il Tribunale amministrativo, oltre alla parte dell’obbligo delle mascherine a scuola, annulli altre disposizioni contenute in quel Dpcm.

“La pronuncia del Consiglio di Stato apre perciò una breccia sostanziale nel castello di DPCM costruito dal Governo. Il decreto cautelare si pone come precedente ineludibile per l’Amministrazione richiamandola al rispetto della Costituzione”, conclude l’associazione.

La Pronuncia del Consiglio di Stato sull’obbligo delle mascherine a scuola