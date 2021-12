E’ morto improvvisamente Emanuele Sabatino, tra i più noti meccanici-influencer d’Italia

1 di 10

Lutto nel mondo dei motori. E’ morto improvvisamente Emanuele Sabatino, tra i più noti meccanici d’Italia che tutti conoscevano come EmaMotoSport, o semplicemente Ema. Aveva 45 anni.

Emanuele Lascia moglie e tre figli in tenera età. A dare notizia del decesso la sua pagina social e il suo sito web dove si annunciano i funerali per giorno 13 dicembre in un centro del Pavese. Sabatino era un bravissimo meccanico divenuto in breve tempo un influencer molto famoso sul suo canale Youtube e sui social, seguito da centinaia di migliaia di utenti. I suoi video contano milioni di visualizzazioni.

Al momento sono ignoti i motivi del decesso. Forse l’uomo è stato stroncato da un infarto, mentre alcune testate parlano di suicidio. No è chiaro. In apparenza sembrava un uomo felice, sempre sorridente. L’uomo è stato trovato senza vita nella sua officina di Broni (Pavia).

A scorrere la sua pagina fb Emanuele Sabatino era un uomo in salute e in gran forma fisica. Nel tempo libero amava fare lunghe corse in bici ed era impegnato con la sua amatissima famiglia, di cui ci sono tantissime foto. In un video raccontava che se “il motore è il cuore della macchina, io sono il cardiologo”.