Gregoretti, attesa per voto su Salvini. Il leadear leghista: “Pronto a prigione”

“Guareschi diceva che ci sono momenti in cui per arrivare alla libertà bisogna passare dalla prigione. Siamo pronti, sono pronto”. Lo ha detto Matteo Salvini, a margine di un’iniziativa elettorale della Lega a Comacchio, rispondendo a una domanda sul caso Gregoretti e sul voto previsto per il pomeriggio della Giunta per l’immunità del Senato.

Attesa per il voto della giunta per le immunità sull’autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il caso Gregoretti, il leader della Lega, Matteo Salvini, fa sapere che chiederà ai senatori, anche a quelli della Lega, di votare sì al suo processo. Ma si trovi un tribunale abbastanza grande, dice, “perché penso che milioni di italiani vorranno farmi compagnia”.