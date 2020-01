Caos M5s, Di Maio si dimette: “E’ il momento di rifondarsi: oggi si chiude un’era”

Luigi Di Maio lascia la guida del Movimento 5 stelle. Ad annunciarlo al Tempio Adriano lo stesso ministro degli Esteri che conferma così le voci circolate negli ultimi giorni. L’ipotesi, ora, è che venga affidata la reggenza a Vito Crimi, ex capogruppo del M5s.

“Io mi fido di voi, mi fido di noi e di chi verrà dopo di me”, ha detto Luigi Di Maio parlando alla platea dei facilitatori regionali. “Per arrivare fin qui (al governo, ndr) abbiamo fatto salti mortali. Hanno iniziato Beppe e Gianroberto e a loro va tutto il mio grazie di cuore”. “Noi dobbiamo pretendere il sacrosanto diritto di essere valutati almeno alla fine dei cinque anni di legislatura. Io penso che il governo debba andare avanti, perché alla fine” della legislatura “i risultati si vedranno ma dobbiamo avere il tempo di mettere a posto il disordine fatto da chi ha governato per trent’anni prima”.

“E’ giunto il momento di rifondarsi: oggi si chiude un’era”, ha sottolineato Di Maio. “Ed è per l’importanza di questo momento che ho iniziato a scrivere questo documento un mese fa”. “Mi fido di chi verrà dopo di me”.

“Per stare al governo – ha osservato davanti alla platea dei facilitatori – serve essere presenti sul territorio in maniera organizzata: ci ho lavorato un anno e ho portato a termine il mio compito. Ora inizia il percorso verso gli Stati generali”.

“Oggi – ha detto Emilio Carelli aprendo i lavori – ascolteremo le parole importanti che ci dirà Luigi Di Maio. Non so se queste parole saranno un passo di lato o indietro, quello che so è che a nome di tutti dobbiamo pronunciare una parola di ringraziamento per Luigi Di Maio. “Per il governo non cambierà nulla. Anzi, il cronoprogramma andrà avanti”, aggiunge.

Il capo politico dei grillini ha elencato tutti i provvedimenti fatti in questi ultimi due anni in cui il movimento è al governo. Leggi, ha spiegato, “che hanno aiutato milioni di persone. In molti mi hanno detto in questi mesi che io sono un ingenuo. Io non lo sono, ma certe volte è meglio farlo credere che passare per altro…”.