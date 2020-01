Emilia-Romagna, sondaggisti: “Vince Bonaccini”, ma il Viminale dà in vantaggio Borgonzoni

Swg e Noto danno in vantaggio Bonaccini, ma il ministero dell'Interno ribalta i risultati. E' giallo. In Calabria Santelli spazza tutti. Crolla il M5s. Bene Tansi, sopra l'8%

In base alle prime proiezioni, in Emilia Romagna sarebbe in vantaggio il candidato del centrosinistra, Stefano Bonaccini, che si attesterebbe tra il 47 e il 51%, mentre la sfidante del centrodestra, la leghista Lucia Borgonzoni tra il 44 e il 48%.

Nella seconda proiezione il candidato del centrosinistra allargherebbe la forbice, secondo i sondaggisti Swg e Noto. Tuttavia, sul sito del ministero dell’Interno, il risultato è ribaltato (si parla di 242 sezioni su 4.520 mila) e vede la Borgonzoni in vantaggio di 5 punti sul candidato del centrosinistra. In ogni caso si vedrà a spoglio completato. Troppo piccolo il campione per poter dare la vittoria a uno o all’altra. Sulla Santelli in Calabria il dato del Viminale resta invece fermo: la candidata azzurra viaggia sul 57 percento.

Staccato Simone Benini del M5s: ha tra il 2 e il 5%. In Calabria, Jole Santelli del centrodestra è nettamente in testa con oltre il 50%, davanti al rivale di centrosinistra, Pippo Callipo, con il 30.

Sembra fuori gioco il pentastellato Francesco Aiello, dato tra il 5-9%. Carlo Tansi, appoggiato da tre liste civiche, è tra il 7 e 11%. Anche se i dati sono ancora molto parziali.

Forte la partecipazione elettorale in Emilia Romagna alle 19 aveva votato il 58,8%, mentre in Calabria l’affluenza era del 35,5.