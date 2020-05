In Parlamento l’opposizione latita. L’unica voce fuori dal coro è di Sara Cunial

Un Parlamento umiliato, offeso e depauperato delle sue prerogative costituzionali. Un governo politico che diventa il megafono delle svariate task force rappresentate da personaggi ambigui che risultano organici alle lobby ed ai poteri forti. Ma anche una opposizione che per due mesi si è completamente appiattita sulle posizioni di un esecutivo da molti definito “tirannico” per via dei suoi atti di forte limitazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione.

L’unica voce fuori dal coro arriva da una parlamentare veneta, Sara Cunial, esponente eletta con il Movimento 5 stelle poi espulsa per le sue dure posizioni “No-Vax” e di conseguenza finita nel gruppo misto.

Nei suoi interventi in parlamento c’è tutta la passione, il coraggio e l’emozione di una donna libera che si batte in solitudine contro il “mostro”, che non è il virus, bensì il “gigante” dell’alta finanza e i suoi derivati che con il pretesto del Covid vuole imporre l’instaurazione di un regime 2.0 spalleggiato dal mainstream, il “braccio armato” dell’informazione che ha il compito ben preciso di spargere terrore e molte fake news.

Ecco il suo ultimo intervento alla Camera

Hobbes ci ricorda che il potere assoluto non nasce con un’imposizione dall’alto, ma dalla scelta di individui che si sentono più protetti rinunciando e concedendo la propria libertà a un terzo.

In virtù di questo voi proseguite anestetizzando le menti a base di mass media comprati, amuchina e PNL con parole come REGIME, CONSENTIRE E PERMETTERE. Vi permettete di normare anche i nostri legami e sentimenti e certificare i nostri affetti.

Ed allora ecco la Fase2. Tale e quale la Fase 1. Cambia solo il nome, come già per il MES.

Abbiamo capito che non si muore di certo per il #virus ed allora si potrà soffrire e morire a norma di legge per la miseria e la povertà. 1.6 miliardi di persone sono a rischio per Onu. E come nei migliori regimi, la colpa sarà scaricata solo su noi cittadini! Ci togliete la libertà e dite che ce la siamo cercata, al grido del dividi et impera. A rimetterci soprattutto i nostri figli: anime violentate in accordo con il Garante dei diritti e Cismai varie. Sarà allora concesso il diritto alla scuola solo con braccialetto per abituarli alla libertà vigilata e distanziamento sociale in cambio di un monopattino e tablet.

Il tutto per assecondare gli appetiti di un capitalismo finanziario il cui motore è il conflitto di interessi ben rappresentato da Oms, il cui primo finanziatore è il filantropo e salvatore del mondo Bill Gates.

Egli già nel 2018 profetizzava una pandemia, poi simulata lo scorso ottobre nel Event 201 in accordo con gli amici di Davos, ed ormai da decenni si prodiga nello sviluppo di piani di depopolamento e controllo dittatoriale sulla politica globale, puntando ad ottenere il primato su agricoltura, tecnologia, energia.

“Se facciamo un buon lavoro con i nuovi vaccini, la sanità e la salute riproduttiva, possiamo diminuire la popolazione mondiale del 10-15%” e “solo un genocidio può salvare il mondo” sono state le sue parole.

Grazie ai suoi vaccini (Gates) è riuscito a sterilizzazione milioni di donne in Africa, ha provocato un’epidemia di poliomielite che ha paralizzato 500 mila bambini in India, ed ancora oggi con il DTP causa più morti della stessa malattia così come con i suoi #OGM sterilizzanti, progettati da Monsanto e donati così generosamente alle popolazioni bisognose.

Il tutto mentre sta già pensando di distribuire il tatoo quantico per il riconoscimento vaccinale e i #vaccini a mRna, come strumenti di programmazione del sistema immunitario.

Ed allora in questa tavola imbandita c’è tutto il Deep State all’italiana:

Sanofi che, insieme alla collusa Glaxo, sigla accordi con le società di medicina per l’indottrinamento dei medici del futuro, facendosi beffe della loro autonomia di giudizio.

Ci sono le multinazionali HiTech come la romana Engineering, amica del nobile Mantoan, o la Bending Spoons della Pisano per controllo e gestione dei nostri dati sanitari in rispetto all’AGENDA europea ID2020 di identificazione elettronica che ricorre alla vax di massa per ottenere una piattaforma di identità digitale.

Ci sono gli amici di Aspen come Sassoon e #Colao che con i suoi report di 4 pagine da 800 euro l’ora, senza alcun revisione scientifica, ci detta la sua politica da generale del Bildeberg ben lontano dal campo di battaglia.

GUARDA IL VIDEO INTEGRALE DELL’INTERVENTO DI SARA CUNIAL ALLA CAMERA



Il contributo italiano all’alleanza internazionale contro il Coronavirus sarà di 140,5 milioni di euro, di cui 120 milioni a Gavi Alliance, la no profit creata dalla fondazione Gates e sono solo parte dei 7,4 miliardi di euro recuperati dalla Commissione europea per trovare i vaccini contro il Coronavirus che serviranno a quanto sopra descritto.

Nulla per la sieroterapia che ovviamente ha il terribile effetto collaterale di costare pochissimo.

Il vero obiettivo è il controllo totale, il dominio assoluto sugli esseri umani ridotti a cavie e schiavi violandone sovranità e libero arbitrio. Il tutto tramite i vostri inganni travestiti da compromessi politici.

Mentre voi stracciate Codice di Norimberga con Tso, multe, deportazioni, riconoscimento facciale ed intimidazioni avallate dallo scientismo dogmatico – protetto dal nostro “pluripresidente” (Napolitano) – che è la vera epidemia culturale di questo Paese, noi MOLTIPLICHEREMO I FUOCHI DI RESISTENZA in modo tale che vi sia impossibile reprimerci tutti.

Un consiglio al nostro Presidente #Conte: La prossima volta che riceve una telefonata dal filantropo BillGates, la inoltri direttamente alla Corte Penale Internazionale per crimini contro umanità all’AIA. Diversamente ci dica come dovremmo definire l’amico avvocato che prende ordini da un criminale”.

