Covid, il governo proroga fino a fine Dicembre lo stato di emergenza

Lo stato di emergenza in Italia per l’emergenza Covid-19 è stato prorogato per altri 6 mesi, dal 31 Luglio al 31 Dicembre 2020. Lo prevede l’articolo 16 del Decreto Rilancio varato da Palazzo Chigi lo scorso 13 Maggio. La norma recita che “i termini di scadenza degli stati di emergenza dichiarati ai sensi dell’articolo 24, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile, ndr) sono prorogati per ulteriori sei mesi”.

Lo stato di emergenza per sei mesi era stato dichiarato dal governo il 31 Gennaio scorso, quando in Italia c’erano i due pazienti ricoverati allo Spallanzani ma non era ancora Pandemia, dichiarata invece l’11 Marzo dall’Organizzazione mondiale della Sanità.

Questa proroga consente alla presidenza del Consiglio di poter decretare altri lockdown e altre restrizioni come quelle finora imposte dal premier Conte sulla base delle valutazioni scientifiche delle task-force sanitarie.

Al comma 3 dell’articolo 24, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, è previsto testualmente che “La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.

Teoricamente, in base a ciò verrà valutato dai comitati tecnico-scientifici di Palazzo Chigi, a fine anno il governo potrà prorogare lo stato di emergenza per altri sei mesi o un altro anno.

