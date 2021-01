Crisi di Governo, Giuseppe Conte si è dimesso

Il primo ministro ha rassegnato le dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica che si è riservato di decidere. Il Governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti. Da domani pomeriggio le consultazioni dei partiti al Quirinale.

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Giuseppe Conte ha consegnato le sue dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Conte è uscito in auto dal Quirinale dopo mezz’ora dal suo arrivo. Dopo il Colle, prima a Palazzo Giustiniani per incontrare la Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, poi il premier dimissionario è andato alla Camera dei deputati per il colloquio con il presidente Roberto Fico. Conte aveva già comunicato le dimissioni in Consiglio dei ministri di questa mattina.

Le consultazioni per la formazione del nuovo governo partiranno domani pomeriggio, ha annunciato il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti. Il presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti.

Le dimissioni di Conte arrivano dopo qualche giorno dall’esito della fiducia in parlamento, ricevuta alla Camera e anche al Senato, dove però i numeri non gli consentono di poter governare in tranquillità. La crisi era stata innescata dal leader di Italia Viva Matteo Renzi che aveva fatto dimettere la sua delegazioni di ministri.

Cosa può succedere ora

Il capo dello Stato Mattarella dovrà incaricare qualcuno che sia capace di trovare una maggioranza nei due rami del Parlamento. Non si esclude che possa essere reincaricato lo stesso Conte che potrebbe trovare margini di maggioranza anche tra file dell’opposizione, presentando al Colle una formazione di ‘Unità nazionale’, senza ovviamente i renziani, ma con Forza Italia e altre forze minori. Nel caso in cui il nuovo premier incaricato non dovesse riuscire a trovare una maggioranza politica, il presidente della Repubblica potrebbe optare per un governo tecnico di larghe intese (come Monti e Letta, ad esempio), oppure procedere allo scioglimento anticipato le Camere spianando la strada alle elezioni anticipate, come chiedono da più tempo Lega e Fratelli d’Italia.