Crisi, Tavolo alla Camera. I partiti trattano sui contenuti

Al via nella sala della Lupa di Montecitorio la riunione del tavolo di lavoro convocato dal presidente della Camera Roberto Fico, nell’ambito delle consultazioni. Fico ha introdotto i lavori e poi lasciato la riunione alla quale partecipano una quindicina di persone.

I capigruppo di M5S Davide Crippa ed Ettore Licheri, quelli del Pd Graziano Delrio e Andrea Marcucci, per Italia Viva i capigruppo Maria Elena Boschi e Davide Faraone, per Liberi e Uguali Federico Fornaro e Loredana De Petris, per ‘Europeisti – MAIE – Centro Democratico’ del Senato i senatori Raffaele Fantetti e Maurizio Buccarella, per il Gruppo parlamentare ‘Per le Autonomie del Senato Albert Laniece e Gianclaudio Bressa, per CD-Maie Bruno Tabacci ed Antonio Tasso.

“Dagli incontri con le forze politiche è emersa la disponibilità comune a procedere su un confronto sui temi e punti programmatici per raggiungere una sintesi”, ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, ieri al termine delle consultazioni. I nodi da sciogliere riguardano Mes e Recovery, oltre e temi di economia e giustizia.

Si lavora in sostanza per una sintesi programmatica che dovrà confluire in una sorta di ‘contratto di governo’, sulla scorta di quanto richiesto da Renzi. Al momento non si fanno nomi su chi possa essere il premier incaricato. Il leader di Iv lo ha detto chiaro dopo le consultazioni con Fico: “Prima i contenuti scritti in un documento, dopo parliamo di nomi”. M5s, Pd e Lei, cosi come il gruppo ‘Europeisti – Maie’ hanno già espresso il nome di Conte.