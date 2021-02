Governo Draghi, ex ministro Lezzi: “Ora facciamo tutti finta di essere contenti”

“Ora facciamo tutti finta di essere contenti. Fingiamo di essere felici e soddisfatti”. Lo scrive l’ex ministro Barbara Lezzi, dei 5 Stelle, sui social alla vigilia del voto su Rousseau per confermare o meno l’appoggio al governo Draghi.

“Questo governo – spiega – farà scelte importanti. Eliminerà i sussidi ambientalmente dannosi, bloccherà per sempre le trivelle, approverà i disegni di legge di Costa bloccati in commissione per la tutela della terra e del mare, chiuderà l’area a caldo dell’Ilva, istituirà il servizio ambientale è, finalmente, l’acqua sarà pubblica. Genererà lavoro pulito e garantito”.

“Lo farà perché – scrive ancora Lezzi – ci sarà un ministero che accorperà quello dell’ambiente con quello dello sviluppo economico ma, soprattutto, lo farà perché fino ad ora, è mancata la proficua sinergia del M5S con Salvini, Berlusconi, PD e Renzi messi tutti insieme allo stesso tavolo. Ci vorrà qualche mese – continua la pentastellata -, forse un anno, per riorganizzare questi due ministeri pieni di personale, dipartimenti, commissioni e direzioni generali. Ma non importa, è il prezzo del successo. Abbiamo convinto tutti, niente compromessi. Avanti tutta. Sempre per finta, naturalmente”, conclude Lezzi.

