Draghi smorza la corsa ai vaccini: “Inutile farlo se il virus muta. E’ inefficace”

La vaccinazione contro il Covid è inutile se è vero, com’è da sempre dimostrato, che i virus mutano. Dopo mesi di martellante propaganda mediatica per incoraggiare i cittadini a inocularsi i vaccini in commercio contro Sars-Cov-2, il premier Mario Draghi, interviene al summit “Global Solutions Summit 2021” per svelare ciò che da mesi vanno ripetendo scienziati di rango non allineati al pensiero unico, e per questo censurati e bistrattati dal mainstream.

“Finché la pandemia infuria, il virus può subire mutazioni pericolose che possono minare anche la campagna di vaccinazione di maggior successo”, ha detto Draghi al meeting in Germania.

In sostanza, i vaccini “salvifici” propagandati dai media e dalle autorità sanitarie e governative, per Draghi non servono a nulla. Ci saranno, dice il premier, “varianti che potrebbero minarne l’efficacia”, per cui le attuali vaccinazioni non sortiscono gli effetti sperati.

Chi ha scelto di fare l’iniezione, sulla scorta delle dichiarazioni del primo ministro, dovrà dunque riporre nel cassetto le proprie illusioni e continuare all’infinito a vaccinarsi se vuole indietro piccoli spezzoni delle libertà soppresse a causa di un debole virus che, si badi, in Italia, (tra i paesi al mondo con il più alto numero di decessi) in 15 mesi, avrebbe provocato circa 120mila morti, circa lo 0,2%, molto meno dei decessi di due stagioni influenzali messe insieme.

Scorrendo le cronache e leggendo i dati ufficiali dell’Iss si scopre che all’interno del “calderone” le autorità sanitarie regionali e nazionali hanno inserito decessi che con il virus non avevano nulla a che fare, non fosse che per un tampone farlocco risultato positivo a non si sa cosa, dal momento che il Sars-Cov-2 non è stato mai isolato.

A ottobre 2020 lo Spallanzani di Roma aveva avviato una sperimentazione per poter distinguere se una persona risultava positiva al cosiddetto covid o all’influenza. Ad oggi non si hanno notizie degli esiti di questa sperimentazione.

Non solo: oltre il 95% dei deceduti attribuiti al covid, da febbraio 2020 ad oggi, sono persone anziane con almeno tre gravi patologie concomitanti e un tampone positivo, che da solo è diventato causa principale della morte di pazienti già terminali. Un metodo introdotto dall’Oms che prima del covid considerava la malattia più grave (cancro terminale, malattie cardiovascolari, diabete ecc) come causa primaria del decesso.

Secondo l’ultimo report disponibile dell’Iss (28 aprile 21), in quindici mesi sono 118.592 i deceduti risultati positivi al tampone.

Su 7.199 deceduti per i quali è stato possibile analizzare le cartelle cliniche, il numero medio di patologie pregresse osservate nel campione è di 3,6. Complessivamente, 214 pazienti presentavano 0 patologie (possiamo dire deceduti solo per il virus); 837 (11,6%) presentavano 1 patologia; 1.326 (18,4%) 2 patologie e 4.822 (67,0%) 3 o più patologie. Se si fa una progressione media si può stimare che in quindici mesi le persone morte di solo covid sono tra 2.500/3.000.

C’è un dato che nessuno spiega o sa spiegare: Sul campione di cartelle cliniche esaminate emerge che l’8,6% delle persone (620) sono decedute in ospedale dove sono entrate senza avere alcun sintomo. Persone sane, asintomatiche, che magari avevano solo un tampone positivo. Un vero mistero su cui la magistratura dovrebbe indagare a fondo. Perché sono state ricoverate se non avevano sintomi?, è l’interrogativo che assilla.

Anche in questo caso, facendo una progressione media sul totale dei decessi attribuiti al covid, circa 10mila persone senza alcun sintomo sono state ricoverate in ospedale e sono morte.

