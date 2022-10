“Tregua” nel Centrodestra, dopo gli insulti faccia faccia tra Meloni e Berlusconi

È “tregua” nel centrodestra dopo la “lite a distanza” tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. In apparenza pare esserci un clima di distensione dopo le dure frecciate dei giorni scorsi. Oggi il Cav si è recato in via della Scrofa, storica sede romana della destra italiana, per un faccia a faccia di chiarimento con la presidente di Fratelli d’Italia.

In una nota congiunta di FI e FdI si legge che “l’incontro si è svolto in un clima di unità di intenti e di massima cordialità e collaborazione”.

Fratelli d’Italia e Forza Italia – viene sottolineato – si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”.

Fratelli d’Italia e Forza Italia, è scritto nella nota, “sono al lavoro per dare il più presto possibile all’Italia un Governo forte, coeso e di alto profilo che si metta subito al lavoro per affrontare le urgenze”.

I due leader, al di là dei comunicati, hanno parlato di poltrone per il futuro governo con il presidente di FI che rivendica più visibilità nell’esecutivo e FdI che deve fare i conti con gli altri alleati, Lega in primis.

Berlusconi “Ho incontrato Giorgia Meloni a Roma.

Stiamo lavorando insieme per dare il più presto possibile all’ltalia un Governo forte, coeso e di alto profilo che sappia affrontare le urgenze sin da subito. Per questo motivo, FdI e FI si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Durante l’incontro, abbiamo fatto il punto sulle priorità che il nuovo governo dovrà affrontare, a partire dal caro energia”, scrive sui social il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi pubblicando anche una foto con la leader di FdI, entrambi sorridenti.