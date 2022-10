Di nuovo veti tra B. e Meloni. Sembra una messinscena! Ma davvero vogliono governare?

La tregua tra Berlusconi e Meloni è durata circa 24 ore. Il Cav dopo l’incontro con la presidente di Fratelli d’Italia, rimescola le carte dell’accordo e manda tutto in aria. L’intesa era di Nordio alla Giustizia, ma il leader di FI dopo poche ore propone la Casellati, in origine prevista per le Riforme.

A questo punto l’impressione è di una “messinscena”, dove di proposito si alzano tiri e veti per NON andare a governare, lasciando così campo libero a Mattarella di incaricare un tecnico capace di tirare fuori l’Italia dalle sabbie mobili in cui si trova, ovvero dalle macerie di questi ultimi due anni e che si annunciano macigni di carattere socio economico; una crisi spaventosa senza precedenti di cui si stanno già sentendo gli effetti con migliaia di imprese costrette a chiudere, soprattutto per il caro energia “pilotato” dalla stessa Ue che glissa sulle richieste di intervento degli stati, nonché milioni di disoccupati.

Un altro aspetto di imbarazzo per la maggioranza e per gli altri partiti è che Berlusconi, non solo sta alzando la posta apparentemente per evitare palazzo Chigi (trovando di volta in volta il casus belli), ma ha annunciato di aver riallacciato i rapporti con Putin, con tanto di scambio di vodka e “dolci” letterine: “E’ un amico”, ha detto. Una nota che spiazza Meloni (e tutto l’establishment euro-atlantico) che invece si era schierata apertamente con il presidente ucraino Zelensky e contro il presidente russo.

Insomma, la tregua è durata poche ore con inutili bracci di ferro da entrambi le parti. Se alle consultazioni al Quirinale i partiti del centrodestra andranno divisi, si capiranno molte sfumature della “sceneggiata” per NON assumersi la responsabilità di governare, pur avendo una maggioranza schiacciante nei due rami del Parlamento. Andando vedendo capiremo molte cose.