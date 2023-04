Elezioni in Friuli VG, come alle ultime elezioni vince l’astensione: il 54,74% resta a casa

- Advertisement -

Come nelle ultime elezioni politiche di settembre 22 e regionali di febbraio 23 l’astensionismo vince anche nel Friuli Venezia Giulia: il 54,74% degli aventi diritto non ha votato. L’affluenza definitiva per l’elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale del FVG è infatti di 502.203 votanti su 1.109.395 elettori iscritti, pari al 45,26 per cento.

Alla Circoscrizione di Trieste hanno votato 85.782 persone su 211.162 iscritti (40,62 per cento), a quella di Gorizia 53.664 votanti su 117.975 iscritti (45,48 per cento), alla Circoscrizione di Udine 200.381 votanti su 410.423 iscritti (48,82 per cento, la più alta percentuale ma in città si votava anche per il Comune; alla Circoscrizione di Tolmezzo 34.780 votanti su 80.827 iscritti (43,03 per cento); Circoscrizione di Pordenone 127.596 votanti su 289.008 iscritti (44,14 per cento).

I dati vengono forniti dal Servizio elettorale della Regione. L’affluenza è in calo rispetto a cinque anni fa: alla precedente tornata elettorale, alla chiusura delle urne aveva votato il 49,65% degli aventi diritto. Allora si votava in un’unica giornata.