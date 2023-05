Nomine in Cdm, Vittorio Pisani è il nuovo Capo della Polizia

Il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di Vittorio Pisani (attuale vicedirettore dell’Aisi – Agenzia informazioni e sicurezza interna) a capo della Polizia. L’uscente Lamberto Giannini sarà il prefetto di Roma.

“Desidero inviare i miei migliori auguri di buon lavoro al nuovo Capo della Polizia, Vittorio Pisani, e al nuovo Prefetto di Roma, Lamberto Giannini – così la premier Giorgia Meloni -. Abbiamo scelto due servitori dello Stato di grande competenza ed esperienza che contribuiranno a rafforzare la sicurezza dei cittadini e la difesa delle istituzioni”. “Siamo profondamente grati per il lavoro che la Polizia e le Forze dell’Ordine svolgono ogni giorno per mantenere l’ordine pubblico”. A Pisani e Giannini “auguro un grande successo in questo nuovo e delicato incarico, per il quale potranno contare sul pieno sostegno del governo”.

“C’è il grandissimo orgoglio per aver guidato la polizia – ha detto Lamberto Giannini -, dopo un lungo percorso iniziato come agente ausiliario, è una pagina indelebile della mia vita. Ora ho una nuova sfida nella mia città, che conosco molto bene, so quanto impegno ci vuole, ho già preso contatto con il sindaco. Amarezza per come è andata? No, adesso guardo alla nuova sfida che mi attende”.

Galletta nuovo Vice comandante generale dell’Arma dei Carabinieri

Il Consiglio dei ministri ha deliberato su proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto la nomina del generale di corpo d’armata del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente Riccardo Galletta a Vice comandante generale dell’Arma dei Carabinieri.

C’è l’accordo sulla Guardia di Finanza: secondo quanto si apprende è stato comunicato in Cdm l’accordo per la nomina a comandante del comandante in seconda Andrea De Gennaro. La formalizzazione dovrebbe però avvenire al prossimo Cdm perché a questa riunione è assente il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, impegnato con il G7 in Giappone.

Il Cdm designa Sergio componente del Cda Rai

Designato Roberto Sergio componente del Cda Rai in rappresentanza del Mef. Si terrà lunedì alle 10 – secondo quanto si apprende – l’assemblea degli azionisti della Rai per la proposta di nomina dell’amministratore delegato Roberto Sergio. Successivamente, alle 10.30, è in programma il consiglio di amministrazione che provvederà alla sua nomina.

Ok al vitalizio da legge Bacchelli per 4 artisti

Il Cdm, su proposta della presidente Giorgia Meloni, ha deliberato la concessione di un assegno vitalizio – si legge nel comunicato finale del Cdm -, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, (legge Bacchelli), in favore di: Roberto Baiocchi, tersicoreo, coreografo, scrittore; Elio Fidia Pulli, pittore, scultore, ceramista; Graziella Scotese, pittrice, fotografa e litografa; Giuseppe Scarpettini, musicista.

Zangrillo: ‘Ok Cdm a semplificazioni per turismo e disabilità’

Il Consiglio dei Consiglio dei ministri, delegato ad adottare entro il 31 agosto 2024 decreti legislativi di semplificazione, razionalizzazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, ha approvato oggi un provvedimento per la riduzione degli oneri amministrativi di cittadini e imprese, la semplificazione normativa, con riduzione delle autorizzazioni e degli adempimenti, e la digitalizzazione quale strumento per velocizzare e rendere maggiormente accessibili dati e servizi. Lo fa sapere il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo sottolineando che le misure riguardano il turismo, la disabilità, la farmaceutica e la prevenzione anti incendio. “Con questo provvedimento – sottolinea in una nota – proseguiamo con decisione il lavoro iniziato con il decreto legge Pnrr di recente convertito in legge, che ha semplificato oltre settanta procedure, e interveniamo su materie fondamentali per facilitare ulteriormente la vita di cittadini e imprese e il loro rapporto con la Pubblica amministrazione”.