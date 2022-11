Governo, hanno giurato i 39 tra sottosegretari e viceministri

I 39 esponenti politici tra viceministri e sottosegretari hanno giurato stamane a palazzo Chigi nelle mani del premier Giorgia Meloni, che nei giorni scorsi ha dovuto affrontare non pochi ostacoli per completare la squadra di governo, considerando gli equilibri tra le forze che compongono la maggioranza di centrodestra. I trentanove sottosegretari si sommano ai 24 ministri per una squadra di 63 esponenti governativi.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha letto la formula di giuramento e poi tutti sono stati chiamati a proferire “Giuro”. I sottosegretari hanno poi firmato uno per uno l’atto di nomina. Una cerimonia – cui erano presenti i vicepremier Salvini e Tajani -, concluso con un appello della Meloni alla “responsabilità. “Non rappresentate voi stessi, né i partiti, ma la Nazione. Abbiamo davanti una sfida difficile e ci sono milioni di persone il cui benessere dipende in larga parte dal nostro lavoro”. Poi tutti al lavoro nei rispettivi dicasteri alle prese con i dossier più caldi su cui già stanno lavorando i ministri titolari.

Ecco l’elenco degli otto Viceministri

MINISTERO DEGLI ESTERI Edmondo Cirielli (Fratelli d’Italia [FdI])

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Francesco Paolo Sisto (Forza Italia [FI])

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Maurizio Leo (FdI)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Valentino Valentini (FI)

MINISTERO DELL’AMBIENTE Vannia Gava (Lega)

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Galeazzo Bignami (FdI) e Edoardo Rixi (Lega)

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI Maria Teresa Bellucci (FdI)

Ecco i 31 sottosegretari

MINISTERO DEGLI ESTERI Giorgio Silli, Maria Tripodi

MINISTERO DELL’INTERNO Emanuele Prisco, Wanda Ferro, Nicola Molteni

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Andrea Delmastro Delle Vedove, Andrea Ostellari

MINISTERO DELLA DIFESA Isabella Rauti, Matteo Perego

MINISTERO DELL’ECONOMIA Lucia Albano, Federico Freni, Sandra Savino

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Fausta Bergamotto, Massimo Bitonci

MINISTERO DELL’AMBIENTE Claudio Barbaro

MINISTERO DELL’AGRICOLTURA Patrizio La Pietra Luigi D’Eramo

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Tullio Ferrante

MINISTERO DEL LAVORO Claudio Durigon

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE Paola Frassinetti

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA Augusta Montaruli

MINISTERO DELLA CULTURA Gianmarco Mazzi, Lucia Borgonzoni, Vittorio Sgarbi

MINISTERO DELLA SALUTE Marcello Gemmato

MINISTERO DEI RAPPORTI CON IL PARLAMENTO Giuseppina Castiello, Matilde Siracusano

SOTTOSEGRETARI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO Alessio Butti (Innovazione), Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma), Alberto Barachini (Editoria), Alessandro Morelli (Cipe).