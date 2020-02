Coronavisrus, la Cina annuncia il vaccino. Esperimenti sui topi

Il vaccino è stato sviluppato sulla base della piattaforma mRNA, singolo filamento trascritto dal DNA e, come il questo, trasporta informazioni genetiche

La Cina ha iniziato la sperimentazione sui topi di un primo possibile vaccino contro il nuovo coronavirus 2019-nCov. Lo riporta l’agenzia cinese Xinuha citando il portale locale Yicai.com che riporta varie fonti del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC). “Alcuni campioni del possibile vaccino sono stati iniettati ieri a oltre 100 topi”, si legge, ricordando che “i test sugli animali avvengono in una fase molto precoce dello sviluppo di un vaccino e che ancora molti passi dovranno essere fatti prima che sia pronto per la somministrazione agli esseri umani”.

Secondo la ricerca microbiologica dello Sri Lanka, alla fine di gennaio, i ricercatori hanno iniziato due settimane di sviluppo del vaccino dopo aver ottenuto il nuovo antigene coronavirus fornito dai Centri cinesi per il controllo e la prevenzione delle malattie, spiega il portale.

Il vaccino è stato sviluppato sulla base della piattaforma mRNA (acido ribonucleico messaggero), che è un DNA a singolo filamento trascritto dal DNA e, come il DNA, trasporta informazioni genetiche e può guidare la sintesi proteica. Inoltre, nei test sugli animali sui vaccini sono stati utilizzati da 9 a 12 antigeni diversi, è scritto sul sito.

Il professor Liu Zhongmin, decano dell’Ospedale Dongfang affiliato all’Università di Tongji di Shanghai, ha dichiarato in un’intervista che il test sui topi “è solo uno screening preliminare dei vaccini candidati. Dopo aver cercato anticorpi virali efficaci, verranno eseguiti test di tossicità su scimmie e altri animali di grossa taglia.

Zhongmin ha anche affermato che lo sviluppo di vaccini a base di mRNA è uno dei metodi più efficaci e avanzati fino ad oggi, che ha notevolmente abbreviato il ciclo di sviluppo del vaccino.