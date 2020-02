Coronavirus, oltre duemila morti e 75 mila contagiati

Il numero complessivo di contagi da coronavirus registrati fino a questo momento è di 75.775, secondo quanto riporta la mappa online della statunitense Johns Hopkins University. I morti sono 2.130, di questi 2.029 nella provincia dell’Hubei, 7 fuori dalla Cina. Le persone guarite sono 16.882.

Intanto, si registrano 13 nuovi contagi da coronavirus sulla Diamond Princess, ferma nel porto di Yokohama, in Giappone. Lo ha reso noto il ministero della salute giapponese, dopo altri 52 test. Il numero di contagi complessivo a bordo sale così a 634. Un passeggero della nave da crociera è morto.

E dovrebbe slittare a domani il rientro degli italiani che erano a bordo della Diamond Princess. Lo apprende l’Ansa citando fonti informate. Il Boeing dell’Aeronautica militare è già in Giappone in attesa di imbarcare la trentina di connazionali e altri 26-27 cittadini europei ma i test medici sul coronavirus a cui vengono sottoposti i passeggeri sono ancora in corso. Il comandante della nave, Gennaro Arma, resterà invece a bordo.

