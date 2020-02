Coronavirus, è giallo sul “paziente zero”. Borrelli: “Non riusciamo a trovarlo”

E mistero sul “paziente zero”, cioè la persona da cui è partita la diffusione del coronavirus in Italia. Non si trova. Ad ammetterlo è il capo della Protezione civile Angelo Borrelli che nel briefing di mezzogiorno ha affermato che “non siamo ancora riusciti a trovare il “paziente zero”. È dunque ancora difficile formulare ipotesi sulla diffusione”.

Nel snocciolare le cifre, Borreli ha affermato che il bilancio è attualmente di 152 persone contagiate, tra cui le tre vittime accertate (tre anziani, due donne e un uomo).

“Sono oltre 3000 i tamponi eseguiti, – ha spiegato Borrelli. “Al momento sono già disponibili migliaia di posti letto in decine di strutture militari in Italia nel caso fosse necessario mettere i cittadini in quarantena.

“L’Esercito – ha aggiunto – ha messo ha disposizione 3.412 posti letto in oltre mille camere, mentre l’Aeronautica ne ha dati circa 1.750. Abbiamo fatto inoltre una ricognizione con le regioni per gli alberghi e siamo pronti ad utilizzarli”.

