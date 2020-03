Il “paziente 1” di Codogno migliora a vista. Respira da solo e ora parla

Il primo paziente da covid-19 in Italia, il 38 enne di Codogno, dopo aver iniziato a respirare autonomamente, adesso ha cominciato anche a parlare.

Una delle prime cose che ha chiesto è se si trovasse all’ospedale di Lodi. Dunque le condizioni del manager dell’Unilever, il primo a risultare positivo al coronavirus in Italia, stanno migliorando.

L’uomo era stato trasferito dalla terapia intensiva a quella sub intensiva del San Matteo di Pavia dopo che i medici hanno notato che poteva respirare da solo senza l’ausilio di macchinari. Intanto da ieri, come ha riferito il sindaco di Codogno Passerini non si registrano più nuovi contagi, a circa 20 giorni dallo scoppio dell’epidemia.

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb