Covid, il punto in Italia: 37.860 positivi, 5.129 guariti, 2.665 in intensiva

Dall’inizio dell’emergenza ad oggi in Italia i casi totali positivi al covid-19 sono 47.021, tra guariti, positivi e deceduti. Allo stato attuale sono 37.860 le persone che risultano essere positive. Lo dice il ministero della Salute nel suo bollettino di venerdì 20 marzo in merito alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio nazionale. Le persone guarite sono 5.129.

I pazienti ricoverati in reparto con sintomi sono 16.020, in terapia intensiva si trovano 2.665 pazienti, mentre 19.185 persone, tra positivi asintomatici o con lievi sintomi, si trovano in isolamento domiciliare.

I deceduti sono 4.032, questo numero, però, – sottolinea sempre il ministero – potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso, ovvero se le persone siano decedute “di e con il covid-19” oppure per le gravi patologie pregresse. La mortalità media è riferita a pazienti ultraottantenni.

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb