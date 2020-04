Incredibile, dopo test sui tamponi questi sono risultati positivi al Covid-19

Incredibile ma vero. In Gran Bretagna sono stati trovati dei kit di tamponi contaminati da Covid-19. Lo riporta il Telegraph inglese che spiega come i kit (positivi) erano pronti per la spedizione nei laboratori.

I centri diagnostici di tutto il paese sono stati avvisati di attendersi un ritardo dopo che tracce di virus sono state rilevate in parti di tampone in attesa di consegna nei prossimi giorni. I kit, secondo il quotidiano britannico, sarebbero stati forniti da un’azienda privata partecipata dalla Fondazione di Bill Gates e che avrebbe alcuni stabilimenti in Italia.

Una caso isolato? Non è ancora dato sapersi dal momento che la concitazione produce caos, soprattutto in questa fase emergenziale. Non tuttavia da escludere. Ma cosa significa essere tamponati con un bastoncino infetto via orofaringe? Che se un soggetto è sano viene infetto dal coronavirus.

Gates, fondatore di Microsoft e uno degli uomini più ricchi del mondo, nel 2015 preannunciò che la terza guerra mondiale non si sarebbe combattuta con armi convenzionali, ossia missili e atomiche, ma semplicemente con microbi e virus, in conflitti invisibili di tipo batteriologico.