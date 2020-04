Presidente Istat: “A Marzo 19 più morti di Polmonite (15.000) rispetto a Marzo 2020 col Covid (12mila)

1 di 2

A Marzo 2019 i morti di Polmonite e complicanze respiratorie sono stati oltre 15.000 rispetto ai decessi dello stesso mese di quest’anno (che sono stati circa 12.400 dal 20 febbraio, inizio dell’emergenza, ndr). A dirlo ieri in una intervista al quotidiano “Avvenire” è stato il presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo.

Blangiardo rispondendo alla domanda del cronista che gli chiedeva “quanti sono i morti di influenza nel mese di marzo (nel quale, quest’anno, si sono concentrati i decessi di coronavirus) degli anni scorsi?”

Il presidente dell’Istat ha risposto: “Più che i morti per influenza, che è più difficile da attribuire come effettiva causa di morte, conviene ricordare i dati sui certificati di morte per malattie respiratorie. Nel marzo 2019 sono state 15.189 e l’anno prima (2018) erano state 16.220. Incidentalmente si rileva che sono più del corrispondente numero di decessi per Covid (12.352) dichiarati nel marzo 2020″.

