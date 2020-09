Volontario sta male dopo il vaccino anti-Covid, AstraZeneca sospende i test

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

Il colosso farmaceutico AstraZeneca ha sospeso temporaneamente i test sul vaccino anti Covid che sta sviluppando con l’Università di Oxford per indagare su una “potenziale non spiegata” reazione negativa in uno dei volontari cui è stato somministrato. Lo annuncia la società, sottolineando che lo stop è “un’azione di routine che si adotta durante i test nel caso ci si trovi davanti a una inspiegata” reazione.

A determinare lo stop è stata una infiammazione dei nervi spinali dopo che al volontario è stata inoculata una dose di vaccino sperimentale. Il “paziente”, da quanto trapela, sta molto male.

AstraZeneca, colosso svedese-britannico, ha fatto sapere di aver sospeso tutti i test in attesa che si esamini il caso per rivedere i dati sulla sicurezza del vaccino.

